Хто став новим директором Кременчуцької гімназії №19

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25 серпня у Кременчуці відбувся конкурсний відбір на посаду директора Кременчуцької гімназії №19. На цю посаду претендувало одразу три кандидатки: Ірина Герко, Тетяна Лобан, Валентина Мороз.





Конкурсний відбір на посаду очільника освітянського закладу складався з чотирьох етапів:

виконання тестових завдань; письмові відповіді на ситуативні завдання; презентація перспективного плану розвитку гімназії №19; співбесіда з членам конкурсного комітету.









На початку засідання Ольга Усанова зачитала текст звернення, яке надійшло до конкурсної комісії від батьків школярів 5-Б та 7-А класів гімназії №18, де до цього працювала претендентка Валентина Мороз. Вони з обуренням наголосили, що вона не поважає дітей та батьків. Та додали, що під час проведення уроків української мови та літератури систематично виникали конфліктні ситуації між вчителькою та учнями, вона ображала та принижувала дітей, підвищувала голос, відмовлялася пояснювати матеріал, не пускала їх в туалет під час уроку, через що школярі не хотіли перебувати на її уроках, а отже така людина не може працювати директоркою школи.



Наказом директора гімназії №18 від 11 червня з Валентиною Мороз розірвали трудовий договір за статтею «Вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи». Зараз Крюківський суд розглядає цивільну справу, Валентина Мороз позивається до гімназії №18 щодо визнання незаконним рішення про її звільнення.





Заяву від батьків опрацювали юристи і надали наступну відповідь: так як провадження суд ще не розглядав, комісія допустила претендентку до конкурсу, бо вона виконала всі вимоги законодавства.



Також Валентина Мороз розповіла про порушення у гімназії №18, у якій працювала: про розповсюдження наркотиків, булінг серед учнів, про неякісне харчування у їдальні, на які адміністрація закривала очі. Саме коли вона стала відстоювати права учнів та батьків, у неї почалися сутички з адміністрацією.



За результатами перших двох етапів освітянки набрали наступні бали:

Ірина Герко отримала 23 і 11,25 балів відповідно;

Тетяна Лобан – 29 та 17,5 балів;

Валентина Мороз – 27 і 11,25 балів.





Після другого етапу Ірина Герко відмовилася брати подальшу участь у конкурсному відборі, про що повідомила членів комітету в письмовій формі.



Під час своєї презентації Тетяна Лобан пообіцяла на чолі школи:

за необхідності забезпечити дистанційне навчання за допомогою інтернет-платформ;

залучити до співпраці фахівців без педагогічної освіти, у тому числі для оптимізації роботи гуртків відповідно до запитів молоді;

аби протидіяти булінгу, запропонувала створити гурток вирішення конфліктів мирним шляхом, де вчитимуть базовим навичкам медіації, запровадити факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», створити службу порозуміння;

запровадити взаємне педагогічне наставництво щодо освоєння новітніх комп'ютерних технологій;

на базі шкільної бібліотеки створити інформаційно-консультативний центр з аудіо- та відеоархівом основних подій;

встановити контент-фільтри для користування дітьми інтернетом;

створити відкритий для громади клуб доброчинності для матеріального стимулювання обдарованої молоді та вчителів-новаторів під патронатом піклувальної ради гімназії;

запровадити проєкт «Зміни школу своїми руками» та участь закладу у проєктах «Громадського бюджету»;

створити зону відпочинку для педагогів, хореографічну кімнату та клас образотворчого мистецтва (про що мріяв попередній директор Андрій Пашедін, який помер у червні);

провести радіофікацію школи;

облаштувати ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до рекомендацій фахівців;

звернутися до міської влади з пропозицією щодо соціального таксі для дітей з особливими освітніми потребами;

створити скриньку довіри для всіх учасників освітнього процесу;

організувати навчання педагогів щодо надання першої домедичної допомоги;

обмежити прохід мешканців мікрорайону через стадіон школи;

хоче, аби у школі встановили сигналізацію та відеокамери.



Валентина Мороз навела наступні пункти щодо власного бачення розвитку школи №19, зазначивши, що у неї немає досвіду роботи на керівній посаді:

пріоритетні напрямки розвитку школи - це духовно-моральне виховання та інклюзивне навчання;

забезпечити якісне і доступне харчування;

організувати рухливі ігри, спортивні осередки (наприклад, теніс), спортивні гуртки;

створити окремі зони відпочинку у класних кімнатах за прикладом початкової школи, шкільний майданчик на подвір'ї;

викорінення булінгу у школі – першочергове завдання керівника;

нове художньо-естетичне оздоблення середньої школи з новим емоційним акцентом (залучати до оформлення освітнього простору учнів та батьків у проєкті «Школа моєї мрії»);

поглиблення міжнародної співпраці;

організація театрального гуртка для розвитку дітей з особливими освітніми потребами (для їхньої успішної соціалізації);

створення проєкту «Театральна студія» для участі у конкурсі «Громадський бюджет»;

створення електронних журналів успішності для батьків та віртуальної учительської, ведення учительських блогів;

забезпечити опанування інформаційних технологій для навчання як учнями, так і педагогами;

колегіально визначитися з використанням однієї цифрової платформи з усіх навчальних предметів;

оптимізація навчального процесу (у школах по три бухгалтери, а достатньо одного);

створити хороші умови: сучасний спортивний комплекс (спортзал та майданчик), оновити обладнання харчоблоку (плиту, духову шафу, холодильник), заміна вікон у коридорах;

створення лінгафонного кабінету для вивчення іноземних мов;

створити асоціацію випускників задля спонсорської підтримки закладу;

вивчити досвід школи №2 по встановленню сонячних батарей – енергозберігаюча стратегія.



Презентації перспективного плану гімназії члени конкурсного комітету оцінили наступним чином: Тетяна Лобан - 18,75 балів, Валентина Мороз - 11,25 балів. Під час співбесіди пані Лобан одержала 13,75 балів, а пані Мороз – 3,75 балів.





Таким чином, Валентина Мороз набрала у сумі 53,25 балів, а Тетяна Лобан – 79 балів і стала новою директоркою Кременчуцької гімназії №19.





Джерело фото: ФБ Тетяни Лобан