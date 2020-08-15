Під Кременчуком зіштовхнулися мікроавтобус та легковик - є потерпілі

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Сьогодні, 25 серпня, правоохоронцям стало відомо про ДТП з потерпілими в селі Рокитне. На місці події встановили, що 34-річний водій (1986 року народження) вантажного мікроавтобуса Volkswagen під час руху не пропустив ВАЗ-2107 під керуванням 49-річної жінки (1971 року народження).









У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що водійка та пасажир ВАЗу звернулися за допомогою до медиків. Їхній стан задовільний.





Вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією стаття 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



