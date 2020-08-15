Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Надзвичайні новини

Під Кременчуком зіштовхнулися мікроавтобус та легковик - є потерпілі

Сьогодні, 19:06 Переглядів: 1 127

 

Водійка та пасажир ВАЗу у задовільному стані

Сьогодні, 25 серпня, правоохоронцям стало відомо про ДТП з потерпілими в селі Рокитне. На місці події встановили, що 34-річний водій (1986 року народження) вантажного мікроавтобуса Volkswagen під час руху не пропустив ВАЗ-2107 під керуванням 49-річної жінки (1971 року народження).


 


У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що водійка та пасажир ВАЗу звернулися за допомогою до медиків. Їхній стан задовільний.


Вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією стаття 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).


 

3
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: пресслужба поліції
Теги: ДТП Рокитное
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх