В кінці робочого дня: як кременчуцький блогер Руслан Кузнєцов ставив 10 питань психотерапевту

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25 серпня на youtube-каналі Pogodin Academy з'явилось нове відео у рубриці «10 питань психотерапевту» у якому взяв участь кременчуцький блогер Руслан Кузнєцов.





Кременчужанин поговорив з психотерапевтом про те, як важке дитинство вплинуло на життя Руслана, що таке мужність в сучасному світі, як залежність від чужої думки заважає бути собою та про професійне вигорання. Кременчужанин був досить відвертим і розказав багато про своє особисте життя, тож радимо подивитись, адже ми часто впізнаємо у чужих проблемах свої.



