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В кінці робочого дня: як кременчуцький блогер Руслан Кузнєцов ставив 10 питань психотерапевту

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 582 Коментарів: 1

 

Руслан розповів про дитинство, роботу та особисте життя

25 серпня на youtube-каналі Pogodin Academy з'явилось нове відео у рубриці «10 питань психотерапевту» у якому взяв участь кременчуцький блогер Руслан Кузнєцов. 


Кременчужанин поговорив з психотерапевтом про те, як важке дитинство вплинуло на життя Руслана, що таке мужність в сучасному світі, як залежність від чужої думки заважає бути собою та про професійне вигорання. Кременчужанин був досить відвертим і розказав багато про своє особисте життя, тож радимо подивитись, адже ми часто впізнаємо у чужих проблемах свої.


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Автор: Руслана Горгола Відео: Pogodin Academy Джерело відео: youtube.com
Теги: Руслан Кузнецов блогер психолог

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Коментарі: 1

116
StarПёр:
Сьогодні, 20:06

Психотерапевт - это такой человек, который за твои же деньги расскажет тебе какой ты офигенный и уникальный, даже если ты унылое чмо...Ну и даст парочку советов, цитируя заезженные фразы из книги "1001 способ стать психотерапевтом и научиться впаривать замысловатую херню людям с заниженной самооценкой"


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