Кременчужан відзначили державними нагородами «За заслуги» ІІІ ступеню» та «Заслужений донор України»

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Указом Президента України за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю Орденом «За заслуги» ІІІ ступеню» нагородили Івана Пісню, заступника голови громадської організації «Кременчуцька міська спілка ветеранів війни в Афганістані». Почесне звання «Заслужений донор України» присвоїли кременчужанам Юрію Ковалю Юрію та Юрію Троцькому.





За інформацією пресслужби мерії Кременчука, 24 серпня, під час урочистої церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та до пам’ятного знака «Загиблим українським козакам» нагороди кременчужанам вручив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.