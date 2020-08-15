Потоки та ще три села остаточно приєднають до Кременчука на майбутній сесії міськради

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 453 Коментарів: 1

На сесії Кременчуцької міськради, що відбудеться третього вересня, Потоківську сільську територіальну громаду остаточно приєднають до Кременчука. До складу громади входять три села: Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка. Тож усі вони ввійдуть до складу Кременчуцької міської територіальної громади.





Міськрада погодила приєднання сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка до Кременчука





Полтавська облдержадміністрація зробила висновок щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень Кременчуцької міської та Потоківської сільської рад «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука Полтавської області». Тож тепер процес приєднання можна завершити. На майбутніх місцевих виборах у Потоківській сільській територіальній громаді вибиратимуть старост.





Сесія міськради також ухвалить план організаційних заходів щодо добровільного приєднання: