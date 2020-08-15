Потоки та ще три села остаточно приєднають до Кременчука на майбутній сесії міськради

Полтавська ОДА «дала добро» на приєднання
На сесії Кременчуцької міськради, що відбудеться третього вересня, Потоківську сільську територіальну громаду остаточно приєднають до Кременчука. До складу громади входять три села: Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка. Тож усі вони ввійдуть до складу Кременчуцької міської територіальної громади.
Міськрада погодила приєднання сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка до Кременчука
Полтавська облдержадміністрація зробила висновок щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень Кременчуцької міської та Потоківської сільської рад «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука Полтавської області». Тож тепер процес приєднання можна завершити. На майбутніх місцевих виборах у Потоківській сільській територіальній громаді вибиратимуть старост.
Сесія міськради також ухвалить план організаційних заходів щодо добровільного приєднання:
- Провести розрахунки обсягу доходів та видатків територіальної громади міста Кременчука після приєднання.
- Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок місцевого бюджету Потоківської сільської ради.
- Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань Потоківської сільської територіальної громади.
- Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на території Потоківської сільської територіальної громади.
- Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території Потоківської сільської територіальної громади мережі підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства.
- Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади міста Кременчука після приєднання та підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні.
- Визначити межі потенційних старостинських округів на території Потоківської сільської територіальної громади для проведення виборів старост.
Автор: Татьяна Донченко
Джерело фото: Фейсбук, Клименко Валентин