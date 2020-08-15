Верховна Рада підвищила мінімалку українцям до 5 тисяч гривень: чекайте з вересня

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила в цілому президентський законопроєкт №3963 «Про внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.





Таким чином з вересня мінімальна зарплата має збільшитися на 277 гривень (на даний час мінімалка складає 4723 грн).





Законопроєкт на позачерговому засіданні підтримали 295 нардепів.





За словами голови Мінфіну Сергія Марченка, президентський законопроєкт є збалансованим, завдяки його прийняттю Пенсійний фонд отримає близько 1,7 млрд грн від ЄСВ.



