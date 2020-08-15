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Бізнес/Робота, Деньги

Верховна Рада підвищила мінімалку українцям до 5 тисяч гривень: чекайте з вересня

Сьогодні, 12:23 Просмотров: 517 Комментариев: 1

 

Парламент ухвалив президентський законопроєкт про зміни до Держбюджету

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила в цілому президентський законопроєкт №3963 «Про внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.


Таким чином з вересня мінімальна зарплата має збільшитися на 277 гривень (на даний час мінімалка складає 4723 грн).


Законопроєкт на позачерговому засіданні підтримали 295 нардепів.


За словами голови Мінфіну Сергія Марченка, президентський законопроєкт є збалансованим, завдяки його прийняттю Пенсійний фонд отримає близько 1,7 млрд грн від ЄСВ.


 


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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: lb.ua
Теги: мінімальна зарплата мінімалка підвищення

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Комментарии: 1

3 994
zzzzzz:
Сьогодні, 13:54

то не минималку повысили( я бы понял если бы до 10 шт повысили), а налоги повысили и есв, да субсидий чтоб меньше платить, ото весь смысл такого повышения, повышальщики...


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