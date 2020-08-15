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Кременчуцьку лікарку відзначив президент

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 980 Коментарів: 1

Завідувачка відділення ЛІЛ «Кременчуцька» отримала звання «Заслужений лікар України»

Завідувачку відділення ЛІЛ «Кременчуцька» відзначив президент. Ірина Ліфанова стала «Заслуженим лікарем України», з чим її і вітаємо. Відповідний указ №335/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України» оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.


Також цим указом президент відзначив ще кількох полтавчан:

  • Володимира Онишенка - ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
  • Андрію Айбарзі - завідувачеві відділу державної установи, заступникові директора державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» присвоїв звання «Заслуженого лікаря України»
  • Олегу Голубенку - лікареві відділення комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» присвоїв звання «Заслуженого лікаря України»
  • Віктору Чупринюку - електромонтерові служби комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» присвоїв звання «Заслуженого працівника сфери послуг України»
  • Анатолію Голованю - голові територіальної організації громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у Полтавській області присвоїв звання «Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України».
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Автор: Руслана Горгола
Теги: больница «Кременчугская» награда
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

561
romix:
Сьогодні, 14:03

Володимира Онишенка - ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Тот самый ректор, который в 2015 болтанул, что "...на месте президента снес бы Майдан бульдозером..."

Заслужил, епта...


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