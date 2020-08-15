Кременчуцьку лікарку відзначив президент

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 980 Коментарів: 1

Завідувачку відділення ЛІЛ «Кременчуцька» відзначив президент. Ірина Ліфанова стала «Заслуженим лікарем України», з чим її і вітаємо. Відповідний указ №335/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України» оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.





Також цим указом президент відзначив ще кількох полтавчан: