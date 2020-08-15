Кременчуцьку лікарку відзначив президент
Сьогодні, 12:02
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Завідувачка відділення ЛІЛ «Кременчуцька» отримала звання «Заслужений лікар України»
Завідувачку відділення ЛІЛ «Кременчуцька» відзначив президент. Ірина Ліфанова стала «Заслуженим лікарем України», з чим її і вітаємо. Відповідний указ №335/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України» оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.
Також цим указом президент відзначив ще кількох полтавчан:
- Володимира Онишенка - ректора Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
- Андрію Айбарзі - завідувачеві відділу державної установи, заступникові директора державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» присвоїв звання «Заслуженого лікаря України»
- Олегу Голубенку - лікареві відділення комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» присвоїв звання «Заслуженого лікаря України»
- Віктору Чупринюку - електромонтерові служби комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» присвоїв звання «Заслуженого працівника сфери послуг України»
- Анатолію Голованю - голові територіальної організації громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» у Полтавській області присвоїв звання «Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України».