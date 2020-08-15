Сильні і слабкі жінки: що кременчужанам почитати на вихідних

От скажіть: а про що вам говорять імена Рогніди Полоцької, Анни Візантійської, Інгігерди Шведської, Гіти Годвінсон, Марії Ясині? Виявляється, це українські княгині — іноземки, які прибули з далеких країв, але своїми величними діяннями та щирою любов'ю до нової Батьківщини України — Русі здобули вдячність та повагу нащадків. Історія кожної з княгинь гідна того, щоб стати цікавою книгою чи захоплюючим фільмом. Кохання та помста, діти як відрада, поєдинки з мечем у руках княгині, походи, мудрі поради. Героїні цієї книги, попри іноземне походження, залишили такий яскравий слід в історії України - Русі, що гідно звуться українськими княгинями.

Покликання Крістіни Роуз – допомогати людям, і вона допомогає їм знайти роботи та своє місце в житті. Та одного разу їй не вдалося відвернути чужу біду, та й у власному житті – розлад. А можливо це відбувається уже давно? Крістіна розійшлася з чоловіком, її компанія «Роуз рекрутмент» ось-ось розвалиться і співробітники залишаться на вулиці. А головне – як їй врятувати Адама, який задумав здійснити непоправне в свій день народження?..