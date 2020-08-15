Сильні і слабкі жінки: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
|
|
«Княгині України-Русі»
От скажіть: а про що вам говорять імена Рогніди Полоцької, Анни Візантійської, Інгігерди Шведської, Гіти Годвінсон, Марії Ясині?
|
Сесилия Ахерн «Как влюбиться без памяти»
Покликання Крістіни Роуз – допомогати людям, і вона допомогає їм знайти роботи та своє місце в житті. Та одного разу їй не вдалося відвернути чужу біду, та й у власному житті – розлад. А можливо це відбувається уже давно? Крістіна розійшлася з чоловіком, її компанія «Роуз рекрутмент» ось-ось розвалиться і співробітники залишаться на вулиці. А головне – як їй врятувати Адама, який задумав здійснити непоправне в свій день народження?..
|
Лидия Лукьяненко «Все для тебя»
Усі головні герої цієї книги – жінки, навіть якщо в центрі оповідання чоловік. Наталя, молода вчителька, закохується у власного учня, але не може протистояти агресії оточуючих. Маргарита нарешті зустрічає свого єдиного, але до цього встигає випити «ківш лиха». Марина живе життям, якому позаздрили б героїні серіалів. Світлана, яку так і не зрозумів її Тиран, через багато років все ж змушує його глибоко страждати.