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Кременчук, Культура, Кременчуг

Сильні і слабкі жінки: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 212

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

«Княгині України-Русі»

От скажіть: а про що вам говорять імена Рогніди Полоцької, Анни Візантійської, Інгігерди Шведської, Гіти Годвінсон, Марії Ясині?
Виявляється, це українські княгині — іноземки, які прибули з далеких країв, але своїми величними діяннями та щирою любов'ю до нової Батьківщини України — Русі здобули вдячність та повагу нащадків.
Історія кожної з княгинь гідна того, щоб стати цікавою книгою чи захоплюючим фільмом. Кохання та помста, діти як відрада, поєдинки з мечем у руках княгині, походи, мудрі поради. Героїні цієї книги, попри іноземне походження, залишили такий яскравий слід в історії України - Русі, що гідно звуться українськими княгинями.

Сесилия Ахерн «Как влюбиться без памяти»

Покликання Крістіни Роуз – допомогати людям, і вона допомогає їм знайти роботи та своє місце в житті. Та одного разу їй не вдалося відвернути чужу біду, та й у власному житті – розлад.  А можливо це відбувається уже давно? Крістіна розійшлася з чоловіком, її компанія «Роуз рекрутмент» ось-ось розвалиться і співробітники залишаться на вулиці. А головне – як їй врятувати Адама, який задумав здійснити непоправне в свій день народження?..

  
 

Лидия Лукьяненко «Все для тебя»

Усі головні герої цієї книги – жінки, навіть якщо в центрі оповідання чоловік. Наталя, молода вчителька, закохується у власного учня, але не може протистояти агресії оточуючих. Маргарита нарешті зустрічає свого єдиного, але до цього встигає випити «ківш лиха». Марина живе життям, якому позаздрили б героїні серіалів. Світлана, яку так і не зрозумів її Тиран, через багато років все ж змушує його глибоко страждати.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: библиотека книги
компанія «Інтера Люкс»
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