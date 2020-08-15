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Какой погоды ждать кременчужанам в праздничный уикенд

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 2 379

 

В эти выходные будет всё: и гроза, и жара, и сильный ветер, и переменная облачность

На этой неделе кременчужане будут отдыхать три дня подряд благодаря празднованию Дня Независимости Украины. Какой будет погода в праздничный уикенд, читайте дальше.


 

По прогнозам Sinoptik, утром в субботу, 22 августа, в Кременчуге будет дождить после ночной грозы, во второй половине дня осадков не предвидится, однако небо прояснится только ближе к вечеру. Стоит заметить, что в субботу возможно шквальное усиление ветра до 15-24 м/с. Воскресенье и понедельник пройдут без дождей, но с переменной облачностью.


Самым жарким днём выходных станет понедельник, 24 августа, а самым прохладным – суббота, 22 августа. В целом температура будет колебаться в пределах +15°С...+29°С, а в воскресенье, 23 августа, утром может упасть даже до +13°С. Также Sinoptik предупреждает о высокой пожарной опасности на протяжении всего уикенда, так что будьте внимательны, отправляясь жарить шашлыки на природе.


 

Gismeteo обещает, что дождь с грозой будет поливать наш город почти всю субботу, 22 августа. В воскресенье, 23 августа, кременчужан ждёт солнечная погода, а в понедельник, 24 августа – пасмурная. Воздух прогреется от +15°С до +28°С.


 

А вот Ventusky прогнозирует лишь слабый кратковременный дождь в субботу, 22 августа, рано утром, в остальное время в выходные в Кременчуге будет сухо. В уикенд сила ветра периодически будет достигать 17 км/час.


Воскресенье, 23 августа, станет исключительно ясным днём, а вот в субботу и понедельник солнце редко будет появляться из-за туч. Столбики термометров покажут от +13-14°С в утреннее время до +30°С в разгар дня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: strana.ua
Теги: прогноз погода День Независимости жара гроза дождь ветер

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