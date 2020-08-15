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Кременчужани вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 263

 

Квіти поклали до пам’ятного знаку у центрі міста

21 серпня у Кременчуці вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, сьогодні проходять заходи з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та 29-ї річниці Незалежності України.


Цього дня у Кременчуці вшановують пам'ять всіх борців за свободу і незалежність нашої держави: Тараса Шевченка – нескореного борця за волю України, полеглих героїв антитерористичної операції на сході України, які пожертвували власними життями за свободу і незалежність рідної землі у наш час, Героїв Небесної Сотні – учасників Революції Гідності, які віддали свої життя, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Саме завдяки їм Україну у світі почали сприймати як державу з власною самобутністю, історією та гідністю, здатну захистити суверенітет.


В пам’ять про те, що українці заплатили надто високу ціну за європейський вибір, за право жити у вільній, незалежній державі, кременчужани поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.


Смерч та військовий парад – у Кременчуці урочисто здійняли прапор України
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: герои Небесная Сотня цветы
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