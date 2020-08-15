Рівень бактеріологічної забрудненості Дніпра вищий, ніж Сухого Кагамлику. Про це інформує Кременчуцький МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», який в межах моніторингового спостереження проводить щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку кременчужан.
За результатами дослідження від 21 серпня, показники мікробіологічної забрудненості води річок Дніпро та Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:
Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.
Аби запобігти розповсюдження інфекційних захворювань під час відпочинку, фахівці не рекомендують купатися на пляжі «Центральний», городян закликають не користуватися й іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все, для купання.