Рівень бактеріологічної забрудненості Дніпра вищий, ніж Сухого Кагамлику

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Фахівці не радять кременчужанам купатися на Центральному пляжі

Рівень бактеріологічної забрудненості Дніпра вищий, ніж Сухого Кагамлику. Про це інформує Кременчуцький МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», який в межах моніторингового спостереження проводить щотижневий відбір та лабораторні дослідження проб якості води відкритих водойм в місцях масового відпочинку кременчужан.





За результатами дослідження від 21 серпня, показники мікробіологічної забрудненості води річок Дніпро та Сухий Кагамлик не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Дніпро, Центральний пляж - індекс ЛКП на початку пляжу становить 700 000, кінець пляжу – 700 000 (допустиме значення – 10 000);

р. Сухий Кагамлик (пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький») – початок пляжу 240 000, кінець пляжу 240 000 (допустиме значення – 5 000).



Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.





Аби запобігти розповсюдження інфекційних захворювань під час відпочинку, фахівці не рекомендують купатися на пляжі «Центральний», городян закликають не користуватися й іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все, для купання.