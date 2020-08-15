У Кременчуці з третього поверху випав чоловік

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Вчора ввечері, 21 серпня, близько 19:30 на вул. Лікаря Богаєвського 40-річний чоловік випав з третього поверху. Про це повідомляє пресслужба Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.





Госпіталізований до реанімаційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» з діагнозом – кататравма, політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота, закритий перелом 7 та 9 ребер справа. Стан здоров’я потерпілого – тяжкий.