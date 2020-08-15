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Надзвичайні новини

У Кременчуці з третього поверху випав чоловік

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 1 114

 Чоловіка госпіталізували

Вчора ввечері, 21 серпня, близько 19:30 на вул. Лікаря Богаєвського 40-річний чоловік випав з третього поверху. Про це повідомляє пресслужба Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. 


Госпіталізований до реанімаційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» з діагнозом – кататравма, політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, тупа травма живота, закритий перелом 7 та 9 ребер справа. Стан здоров’я потерпілого – тяжкий.

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Автор: Альона Душенко
Теги: выпал из окна
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