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В Україні зареєстрували законопроєкт, який дозволить розміщувати в готелях домашніх тварин

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 369

 

Передбачається, що у домашніх улюбленців мають бути ветеринарні документи

17 серпня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого готелі хочуть зобов'язати приймати гостей із домашніми улюбленцями. Планують доповнити договір про готельне обслуговування новою послугою, яка зобов’язує заклади готельної інфраструктури при розміщенні громадян, які вселяються до таких закладів з домашніми тваринами (собаками і котами), «заселяти» хвостатих в номерах разом з господарями. Виконати цю умову можна буде за наявності у власника тварини ветеринарного свідоцтва, з відміткою про вакцинацію проти сказу та дотримання правил проживання і поводження з тваринами в готелях та інших об’єктах туристичної інфраструктури.


Крім того, Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити правила проживання та поводження з тваринами в готелях та інших об’єктах туристичної інфраструктури, які будуть обов’язкові до виконання на всій території України. Це має унеможливити в майбутньому порушення прав власників домашніх тварин при заселенні та проживанні з такими тваринами у закладах готельної інфраструктури країни.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: тварини собаки коты готельний бізнес законопроект
компанія «Інтера Люкс»

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