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Надзвичайні новини

У Кременчуці виявили нетверезого мопедиста з наркотичним «сюрпризом»

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 367

 

До того ж, чоловік не мав відкритої категорії для водіння мопедом

Вчора, 20 серпня, близько 23.00 у провулку Індустріальному патрульні зупинили мопед Viper, водій якого їхав з вимкненою фарою. Згодом з'ясувалося, що 47-річний керманич не мав посвідчення водія відповідної категорії.


Під час спілкування з водієм копи помітили характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку запропонували перевірити вміст алкоголю в крові, але той відмовився, - інформує патрульна поліція.


 

Через те, що водій помітно нервував, патрульні провели поверхневу перевірку. У результаті виявили подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну. З цим будуть розбиратися слідчі.


Патрульні склали на керманича адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики мопедист пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

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