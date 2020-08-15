В Україні протягом останньої доби виявили 2106 нових випадків коронавірусної інфекції, на Полтавщині – 20
В Україні за останню добу зафіксували 2106 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 20.
За інформацією МОЗ, станом на 9.00 21 серпня в нашій країні загальна кількість хворих на COVID-19 українців перетнула позначку у 100 тисяч – налічується 100 643 лабораторно підтверджені випадки, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало (за добу – 637). Загалом проведено 1 378 519 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3478 випадків;
- Волинська область — 4989 випадків;
- Дніпропетровська область — 1894 випадки;
- Донецька область — 1183 випадки;
- Житомирська область — 2695 випадків;
- Закарпатська область — 6771 випадок;
- Запорізька область — 1234 випадки;
- Івано-Франківська область — 7462 випадки;
- Кіровоградська область — 751 випадок;
- м. Київ — 11 328 випадків;
- Київська область — 4805 випадків;
- Львівська область — 12 793 випадки;
- Луганська область — 213 випадків;
- Миколаївська область — 912 випадків;
- Одеська область — 5578 випадків;
- Полтавська область — 614 випадки;
- Рівненська область — 8238 випадків;
- Сумська область — 1124 випадки;
- Тернопільська область — 4301 випадок;
- Харківська область — 7033 випадки;
- Херсонська область — 329 випадків;
- Хмельницька область — 1828 випадків;
- Чернівецька область — 8505 випадків;
- Черкаська область — 1219 випадків;
- Чернігівська область — 1366 випадків.
Що стосується Полтавщини, Полтавська ОДА інформує про географію поширення хвороби за минулу добу:
- у Полтаві – 12 нових випадків;
- у Кременчуці, Полтавському районі, на Зіньківщині, Гадяччині, Решитилівщині, Хорольщині – по одному;
- на Глобинщині – два нових хворих.
Одужав уже 441 житель області, продовжують лікування 157 людей.