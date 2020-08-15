Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кількість хворих на COVID-19 українців перетнула позначку у 100 тисяч

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 719 Коментарів: 1

 

В Україні протягом останньої доби виявили 2106 нових випадків коронавірусної інфекції, на Полтавщині – 20

В Україні за останню добу зафіксували 2106 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 20.


За інформацією МОЗ, станом на 9.00 21 серпня в нашій країні загальна кількість хворих на COVID-19 українців перетнула позначку у 100 тисяч – налічується 100 643 лабораторно підтверджені випадки, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало (за добу – 637). Загалом проведено 1 378 519 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3478 випадків;
  • Волинська область — 4989 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1894 випадки;
  • Донецька область — 1183 випадки;
  • Житомирська область — 2695 випадків;
  • Закарпатська область — 6771 випадок;
  • Запорізька область — 1234 випадки;
  • Івано-Франківська область — 7462 випадки;
  • Кіровоградська область — 751 випадок;
  • м. Київ — 11 328 випадків;
  • Київська область — 4805 випадків;
  • Львівська область — 12 793 випадки;
  • Луганська область — 213 випадків;
  • Миколаївська область — 912 випадків;
  • Одеська область — 5578 випадків;
  • Полтавська область — 614 випадки;
  • Рівненська область — 8238 випадків;
  • Сумська область — 1124 випадки;
  • Тернопільська область — 4301 випадок;
  • Харківська область — 7033 випадки;
  • Херсонська область — 329 випадків;
  • Хмельницька область — 1828 випадків;
  • Чернівецька область — 8505 випадків;
  • Черкаська область — 1219 випадків;
  • Чернігівська область — 1366 випадків.


 

Що стосується Полтавщини, Полтавська ОДА інформує про географію поширення хвороби за минулу добу:

  • у Полтаві – 12 нових випадків;
  • у Кременчуці, Полтавському районі, на Зіньківщині, Гадяччині, Решитилівщині, Хорольщині – по одному;
  • на Глобинщині – два нових хворих.

Одужав уже 441 житель області, продовжують лікування 157 людей.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

3 431
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:45

А кількість хворих на ВІЛ\СНІД ще у 2018 році перетнула позначку в 200 тис. Щось не бачив кіпішу чиновників з цього приводу


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