Кількість хворих на COVID-19 українців перетнула позначку у 100 тисяч

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В Україні протягом останньої доби виявили 2106 нових випадків коронавірусної інфекції, на Полтавщині – 20

В Україні за останню добу зафіксували 2106 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 20.





За інформацією МОЗ, станом на 9.00 21 серпня в нашій країні загальна кількість хворих на COVID-19 українців перетнула позначку у 100 тисяч – налічується 100 643 лабораторно підтверджені випадки, з них 2207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало (за добу – 637). Загалом проведено 1 378 519 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3478 випадків;

Волинська область — 4989 випадків;

Дніпропетровська область — 1894 випадки;

Донецька область — 1183 випадки;

Житомирська область — 2695 випадків;

Закарпатська область — 6771 випадок;

Запорізька область — 1234 випадки;

Івано-Франківська область — 7462 випадки;

Кіровоградська область — 751 випадок;

м. Київ — 11 328 випадків;

Київська область — 4805 випадків;

Львівська область — 12 793 випадки;

Луганська область — 213 випадків;

Миколаївська область — 912 випадків;

Одеська область — 5578 випадків;

Полтавська область — 614 випадки;

Рівненська область — 8238 випадків;

Сумська область — 1124 випадки;

Тернопільська область — 4301 випадок;

Харківська область — 7033 випадки;

Херсонська область — 329 випадків;

Хмельницька область — 1828 випадків;

Чернівецька область — 8505 випадків;

Черкаська область — 1219 випадків;

Чернігівська область — 1366 випадків.





Що стосується Полтавщини, Полтавська ОДА інформує про географію поширення хвороби за минулу добу:

у Полтаві – 12 нових випадків;

у Кременчуці, Полтавському районі, на Зіньківщині, Гадяччині, Решитилівщині, Хорольщині – по одному;

на Глобинщині – два нових хворих.

Одужав уже 441 житель області, продовжують лікування 157 людей.