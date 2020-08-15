Смерч та військовий парад – у Кременчуці урочисто здійняли прапор України

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 1 344 Коментарів: 2

У місті розпочалися урочистості до Дня Прапора та Дня Незалежності України

Сьогодні, 21 серпня, у Кременчуці відбувся урочистий захід, присвячений відзначенню Дня Державного прапора України. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Цього року він проходить на центральній площі міста поблизу будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради - місці, де рівно за рік до здобуття Україною незалежності, 24 серпня 1990 року, синьо-жовтий прапор було піднято активною громадою. Як стверджують учасники тих подій, Кременчук став першим містом на Лівобережній Україні, де з’явився український прапор перед будівлею міськвиконкому.









Участь у цьогорічному заході взяли представники влади та депутатського корпусу, трудових колективів, військових підрозділів, які дислокуються у Кременчуці, учасники АТО та ООС та пересічні кременчужани.





Право підняти Державний прапор України було надане випускникам Військової академії міста Одеса 2020 року - лейтенантам Віктору Гончару та Максиму Січкарю.





В урочистій обстановці командир військової частин А 1546 полковник Олександр Келембет вручив бойовий прапор 5 реактивного артилерійського дивізіону 107 реактивної артилерійської бригади командиру 5 реактивного артилерійського дивізіону 107 реактивної артилерійської бригади командиру підполковнику Антону Кириленку.





Пам’ять про загиблих захисників української незалежності учасники заходу вшанували хвилиною мовчання. На честь подвигу українських патріотів пролунали залпи військового салюту. Урочистим маршем пройшли військовослужбовці частин міста.