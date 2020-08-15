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Де 19 серпня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 429

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

19 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Вадима Бойка, 7-16,
  • вул. Ватутіна, 14-36,
  • просп. Лесі Українки, 4, 6,
  • вул. Молодіжна, 1/2, 3, 4, 5, 22/3,
  • вул. Довженка, 1-7,
  • вул. Княгині Ольги, 2-6.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

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