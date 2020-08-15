Де 19 серпня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 19:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
19 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Вадима Бойка, 7-16,
- вул. Ватутіна, 14-36,
- просп. Лесі Українки, 4, 6,
- вул. Молодіжна, 1/2, 3, 4, 5, 22/3,
- вул. Довженка, 1-7,
- вул. Княгині Ольги, 2-6.