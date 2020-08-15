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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Легкоатлетка з Кременчука Ярослава Ялисоветська завоювала «срібло» чемпіонату України серед юніорів

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 242

 

Вітаємо спортсменку та її тренера

У Луцьку закінчився чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. У другий заключний день змагань кременчужанка Ярослава Ялисоветська завоювала срібло чемпіонату. 


Під керівництвом тренера Олени Шипової вихованка КДЮСШ №2 вирішила вперше змагатися у чемпіонаті серед юніорів (на рівень вище своєї вікової категорії.)


Ярослава Ялисоветська виборола «срібло» у бігу на 400 м з бар’єрами. Наша спортсменка фінішувала другою з часом 1:04,06. Чемпіонкою тут стала Марія Буряк з Києва (час 1:00,05), третє місце у черкащанки Катерини Артеменко (час - 1:05,85).


- Відкрився легкоатлетичний сезон. Ярослава Ялисоветська вперше пробувала свої сили в юніорських стартах, хоч вона ще в категорії юнаків. Скористалися цим вікном, вирішили не ризикувати, бо не знаємо чи будуть змагання серед юнаків, а нам необхідно показувати себе. Ми завоювали срібну нагороду, відкрили сезон змагань і це здорово, - поділилася вдалим стартом тренер Олена Шипова. 


Зауважимо, що це перші змагання для Ярослави після карантину. Дівчина завоювала нагороду попри можливості повноцінно тренуватися (карантин та відсутність інфраструктури), а й змагалася зі спортсменами старшими та які мають більше досвіду. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика Ярослава Ялисоветська
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