В Україні 1637 нових випадків COVID-19: чотири на Полтавщині, два - у Кременчуці

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В Україні зафіксовано 1637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. На Полтавщині зафіксували 4 нові випадки: два у Кременчуці і два у Гадячі.









16 серпня (станом на 9.00) в Україні 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 070 летальних, 47 822 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1637 нових випадків. Загалом проведено 1 289 589 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 392 пацієнти.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3213 випадків;

Волинська область — 4644 випадки;

Дніпропетровська область — 1725 випадків;

Донецька область — 1088 випадків;

Житомирська область — 2430 випадків;

Закарпатська область — 6246 випадків;

Запорізька область — 1085 випадків;

Івано-Франківська область — 6626 випадків;

Кіровоградська область — 742 випадки;

м. Київ — 10 538 випадків;

Київська область — 4530 випадків;

Львівська область — 11 951 випадок;

Луганська область — 178 випадків;

Миколаївська область — 808 випадків;

Одеська область — 4964 випадки;

Полтавська область — 548 випадків (+4);

Рівненська область — 7538 випадків;

Сумська область — 854 випадки;

Тернопільська область — 3732 випадки;

Харківська область — 6065 випадків;

Херсонська область — 299 випадків;

Хмельницька область — 1581 випадок;

Чернівецька область — 7617 випадків;

Черкаська область — 1148 випадків;

Чернігівська область — 1206 випадків.



