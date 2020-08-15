В Україні 1637 нових випадків COVID-19: чотири на Полтавщині, два - у Кременчуці
Сьогодні, 13:03
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Усього за добу одужало 392 пацієнти
В Україні зафіксовано 1637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. На Полтавщині зафіксували 4 нові випадки: два у Кременчуці і два у Гадячі.
16 серпня (станом на 9.00) в Україні 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 070 летальних, 47 822 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1637 нових випадків. Загалом проведено 1 289 589 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 392 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3213 випадків;
- Волинська область — 4644 випадки;
- Дніпропетровська область — 1725 випадків;
- Донецька область — 1088 випадків;
- Житомирська область — 2430 випадків;
- Закарпатська область — 6246 випадків;
- Запорізька область — 1085 випадків;
- Івано-Франківська область — 6626 випадків;
- Кіровоградська область — 742 випадки;
- м. Київ — 10 538 випадків;
- Київська область — 4530 випадків;
- Львівська область — 11 951 випадок;
- Луганська область — 178 випадків;
- Миколаївська область — 808 випадків;
- Одеська область — 4964 випадки;
- Полтавська область — 548 випадків (+4);
- Рівненська область — 7538 випадків;
- Сумська область — 854 випадки;
- Тернопільська область — 3732 випадки;
- Харківська область — 6065 випадків;
- Херсонська область — 299 випадків;
- Хмельницька область — 1581 випадок;
- Чернівецька область — 7617 випадків;
- Черкаська область — 1148 випадків;
- Чернігівська область — 1206 випадків.