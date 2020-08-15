Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні 1637 нових випадків COVID-19: чотири на Полтавщині, два - у Кременчуці

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 473

 

Усього за добу одужало 392 пацієнти

В Україні зафіксовано 1637 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. На Полтавщині зафіксували 4 нові випадки: два у Кременчуці і два у Гадячі.


У Кременчуці черговий випадок COVID-19: мер Малецький пішов на самоізоляцію


16 серпня (станом на 9.00) в Україні 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 070 летальних, 47 822 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1637 нових випадків. Загалом проведено 1 289 589 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 392 пацієнти.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3213 випадків;
  • Волинська область — 4644 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1725 випадків;
  • Донецька область — 1088 випадків;
  • Житомирська область — 2430 випадків;
  • Закарпатська область — 6246 випадків;
  • Запорізька область — 1085 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6626 випадків;
  • Кіровоградська область — 742 випадки;
  • м. Київ — 10 538 випадків;
  • Київська область — 4530 випадків;
  • Львівська область — 11 951 випадок;
  • Луганська область — 178 випадків;
  • Миколаївська область — 808 випадків;
  • Одеська область — 4964 випадки;
  • Полтавська область — 548 випадків (+4);
  • Рівненська область — 7538 випадків;
  • Сумська область — 854 випадки;
  • Тернопільська область — 3732 випадки;
  • Харківська область — 6065 випадків;
  • Херсонська область — 299 випадків;
  • Хмельницька область — 1581 випадок;
  • Чернівецька область — 7617 випадків;
  • Черкаська область — 1148 випадків;
  • Чернігівська область — 1206 випадків.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус заболеваемость статистика
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