У Полтаві на знак підтримки сусідів підняли історичний прапор Республіки Білорусь

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Біля будівлі Полтавської обласної ради з’явився історичний прапор Республіки Білорусь, щоправда, лише на одну годину. Стяг сусідньої держави підняли Олександр Біленький, голова обласної ради та його заступник Анатолій Ханко.





Дійство відбувалося під пісню «Не быць скотам» легендарного білоруського гурту «Ляпис Трубецкой».





Нагадаємо, у Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, по офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко. Проте у результати виборів відмовилися вірити тисячі жителів країни. Це спричинило масштабні акції протесту, що почалися в Мінську та інших містах ввечері 9 серпня, і продовжуються дотепер. Білоруські силовики жорстоко розганяють мирні зібрання протестувальників. Наразі відомо, принаймні, про двох загиблих та понад дві сотні постраждалих.



