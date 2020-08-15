І знову рекорд: за добу виявили 1 847 нових випадків COVID-19, 12 з них - на Полтавщині

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Один новий випадок у Горішніх Плавнях

В Україні зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. 12 з них на Полтавщині, один - у Горішніх Плавнях.









15 серпня (станом на 9.00) в Україні 89 719 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 044 летальних, 47 430 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 273 821 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 633 пацієнти.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 175 випадків;

Волинська область — 4 590 випадків;

Дніпропетровська область — 1 699 випадків;

Донецька область — 1 073 випадки;

Житомирська область — 2 377 випадків;

Закарпатська область — 6 170 випадків;

Запорізька область — 1 052 випадки;

Івано-Франківська область — 6 468 випадків;

Кіровоградська область — 739 випадків;

м. Київ — 10 392 випадки;

Київська область — 4 495 випадків;

Львівська область — 11 824 випадки;

Луганська область — 178 випадків;

Миколаївська область — 797 випадків;

Одеська область — 4 871 випадок;

Полтавська область — 544 випадки (+12);

Рівненська область — 7 433 випадки;

Сумська область — 815 випадків;

Тернопільська область — 3 635 випадків;

Харківська область — 5 837 випадків;

Херсонська область — 294 випадки;

Хмельницька область — 1 539 випадків;

Чернівецька область — 7 434 випадки;

Черкаська область — 1 114 випадки;

Чернігівська область — 1 174 випадки.



