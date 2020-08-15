Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

І знову рекорд: за добу виявили 1 847 нових випадків COVID-19, 12 з них - на Полтавщині

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 388

 

Один новий випадок у Горішніх Плавнях

В Україні зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. 12 з них на Полтавщині, один - у Горішніх Плавнях.


На коронавірус захворіла 51-річна кременчужанка


15 серпня (станом на 9.00) в Україні 89 719 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 044 летальних, 47 430 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 273 821 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 633 пацієнти.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 175 випадків;
  • Волинська область — 4 590 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 699 випадків;
  • Донецька область — 1 073 випадки;
  • Житомирська область — 2 377 випадків;
  • Закарпатська область — 6 170 випадків;
  • Запорізька область — 1 052 випадки;
  • Івано-Франківська область — 6 468 випадків;
  • Кіровоградська область — 739 випадків;
  • м. Київ — 10 392 випадки;
  • Київська область — 4 495 випадків;
  • Львівська область — 11 824 випадки;
  • Луганська область — 178 випадків;
  • Миколаївська область — 797 випадків;
  • Одеська область — 4 871 випадок;
  • Полтавська область — 544 випадки (+12);
  • Рівненська область — 7 433 випадки;
  • Сумська область — 815 випадків;
  • Тернопільська область — 3 635 випадків;
  • Харківська область — 5 837 випадків;
  • Херсонська область — 294 випадки;
  • Хмельницька область — 1 539 випадків;
  • Чернівецька область — 7 434 випадки;
  • Черкаська область — 1 114 випадки;
  • Чернігівська область — 1 174 випадки.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»
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