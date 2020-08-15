І знову рекорд: за добу виявили 1 847 нових випадків COVID-19, 12 з них - на Полтавщині

Один новий випадок у Горішніх Плавнях
В Україні зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє МОЗ. 12 з них на Полтавщині, один - у Горішніх Плавнях.
15 серпня (станом на 9.00) в Україні 89 719 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 044 летальних, 47 430 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 273 821 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 633 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 175 випадків;
- Волинська область — 4 590 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 699 випадків;
- Донецька область — 1 073 випадки;
- Житомирська область — 2 377 випадків;
- Закарпатська область — 6 170 випадків;
- Запорізька область — 1 052 випадки;
- Івано-Франківська область — 6 468 випадків;
- Кіровоградська область — 739 випадків;
- м. Київ — 10 392 випадки;
- Київська область — 4 495 випадків;
- Львівська область — 11 824 випадки;
- Луганська область — 178 випадків;
- Миколаївська область — 797 випадків;
- Одеська область — 4 871 випадок;
- Полтавська область — 544 випадки (+12);
- Рівненська область — 7 433 випадки;
- Сумська область — 815 випадків;
- Тернопільська область — 3 635 випадків;
- Харківська область — 5 837 випадків;
- Херсонська область — 294 випадки;
- Хмельницька область — 1 539 випадків;
- Чернівецька область — 7 434 випадки;
- Черкаська область — 1 114 випадки;
- Чернігівська область — 1 174 випадки.