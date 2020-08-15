Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі Volkswagen збив двох велосипедистів: один у лікарні, інший - загинув

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 487

 

Поліція Полтавщини розслідує обставини смертельної ДТП

15 серпня близько 2.00 в селі Погреби Кременчуцького району сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції.


За попередньою інформацією, 57-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter, житель міста Яготин, наїхав на двох велосипедистів.


Внаслідок ДТП, 48-річний велосипедист, житель Кременчуцького району, з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні. Інший - загинув на місці події.


 


Обставини та причини ДТП встановлює слідчо-оперативна група поліції.


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. 

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: смертельное ДТП велосипедист
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх