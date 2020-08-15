У Кременчуцькому районі Volkswagen збив двох велосипедистів: один у лікарні, інший - загинув

15 серпня близько 2.00 в селі Погреби Кременчуцького району сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції.
За попередньою інформацією, 57-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter, житель міста Яготин, наїхав на двох велосипедистів.
Внаслідок ДТП, 48-річний велосипедист, житель Кременчуцького району, з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні. Інший - загинув на місці події.
Обставини та причини ДТП встановлює слідчо-оперативна група поліції.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.