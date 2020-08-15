Комунальники готові дати центру гарячу воду (адреси)

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За графіком відключень гарячу воду центру Кременчука мали дати 8 серпня, а ле потім перенесли на 16 серпня

Комунальники готові дати центру гарячу воду. За повідомленням КремТЕЦ, з 17.40 14 серпня, після закінчення ремонту, вони готові подати теплоносій для гарячого водопостачання споживачам центральної частини міста:



