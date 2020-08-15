Комунальники готові дати центру гарячу воду (адреси)
Сьогодні, 11:33
Переглядів: 190
За графіком відключень гарячу воду центру Кременчука мали дати 8 серпня, а ле потім перенесли на 16 серпня
Комунальники готові дати центру гарячу воду. За повідомленням КремТЕЦ, з 17.40 14 серпня, після закінчення ремонту, вони готові подати теплоносій для гарячого водопостачання споживачам центральної частини міста:
- кварталів №108 (вул. Лейтенанта Покладова, 11/29; вул. Софіївська, 37, 39, 38/19; вул. І.Мазепи, 28, 30, 22/9; вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8, 27, 22/13, 27-Б; вул. Майора Борищака, 6/20, 15; вул. 29 вересня, 8, 10/24; вул. І.Сердюка, 27, 31/6) ,
- №109 (вул. Софіївська, 70; вул. І.Мазепи, 49, 51, 55);
- №112 (вул. Майора Борищака, 19-А, 19-Б, 19-В, вул. Соборна, 23, 13/39; вул. Шевченка, 51; вул. І.Мазепи, 41/49; вул. І.Сердюка, 39/41);
- №113 (вул. І.Мазепи, 52, 56, 58; вул. Лікаря О.Богаєвського, 1/37; вул. Майора Борищака, 29, 35; просп. Свободи, 5; вул. Соборна, 29/2, 31, 33/1).