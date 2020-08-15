Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна89719
Кременчук147
Хворі:
Україна40245
Кременчук16
Одужало:
Україна47430
Кременчук127
Померло:
Україна2044
Кременчук4
Кременчук

Комунальники готові дати центру гарячу воду (адреси)

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 190

 

За графіком відключень гарячу воду центру Кременчука мали дати 8 серпня, а ле потім перенесли на 16 серпня

Комунальники готові дати центру гарячу воду. За повідомленням КремТЕЦ, з 17.40 14 серпня, після закінчення ремонту, вони готові подати теплоносій для гарячого водопостачання споживачам центральної частини міста:


  • кварталів №108 (вул. Лейтенанта Покладова, 11/29; вул. Софіївська, 37, 39, 38/19; вул. І.Мазепи, 28, 30, 22/9; вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8, 27, 22/13, 27-Б; вул. Майора Борищака, 6/20, 15; вул. 29 вересня, 8, 10/24; вул. І.Сердюка, 27, 31/6) ,
  • №109 (вул. Софіївська, 70; вул. І.Мазепи, 49, 51, 55);
  • №112 (вул. Майора Борищака, 19-А, 19-Б, 19-В, вул. Соборна, 23, 13/39; вул. Шевченка, 51; вул. І.Мазепи, 41/49; вул. І.Сердюка, 39/41);
  • №113 (вул. І.Мазепи, 52, 56, 58; вул. Лікаря О.Богаєвського, 1/37; вул. Майора Борищака, 29, 35; просп. Свободи, 5; вул. Соборна, 29/2, 31, 33/1).
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: гаряча вода центр КремТЕЦ
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх