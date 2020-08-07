Майже 1600 нових випадків COVID-19 виявили в Україні

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13 серпня станом на 9.00 в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 1992 людей, 46 216 пацієнтів одужало.





За добу зафіксовано 1 592 нові випадки, одужало 530 пацієнтів, - повідомляє МОЗ України.





Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3086 випадків;

Волинська область — 4471 випадок;

Дніпропетровська область — 1630 випадків;

Донецька область — 1027 випадків;

Житомирська область — 2266 випадків;

Закарпатська область — 6009 випадків;

Запорізька область — 1010 випадків;

Івано-Франківська область — 6177 випадків;

Кіровоградська область — 733 випадки;

м. Київ — 10 002 випадки;

Київська область — 4377 випадків;

Львівська область — 11 474 випадки;

Луганська область — 170 випадків;

Миколаївська область — 755 випадків;

Одеська область — 4572 випадки;

Полтавська область — 516 випадків (+2);

Рівненська область — 7206 випадків;

Сумська область — 754 випадки;

Тернопільська область — 3489 випадків;

Харківська область — 5378 випадків;

Херсонська область — 286 випадків;

Хмельницька область — 1468 випадків;

Чернівецька область — 7110 випадків;

Черкаська область — 1067 випадків;

Чернігівська область — 1107 випадків.

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