Майже 1600 нових випадків COVID-19 виявили в Україні

За добу одужало 530 пацієнтів
13 серпня станом на 9.00 в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 1992 людей, 46 216 пацієнтів одужало.
За добу зафіксовано 1 592 нові випадки, одужало 530 пацієнтів, - повідомляє МОЗ України.
Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3086 випадків;
- Волинська область — 4471 випадок;
- Дніпропетровська область — 1630 випадків;
- Донецька область — 1027 випадків;
- Житомирська область — 2266 випадків;
- Закарпатська область — 6009 випадків;
- Запорізька область — 1010 випадків;
- Івано-Франківська область — 6177 випадків;
- Кіровоградська область — 733 випадки;
- м. Київ — 10 002 випадки;
- Київська область — 4377 випадків;
- Львівська область — 11 474 випадки;
- Луганська область — 170 випадків;
- Миколаївська область — 755 випадків;
- Одеська область — 4572 випадки;
- Полтавська область — 516 випадків (+2);
- Рівненська область — 7206 випадків;
- Сумська область — 754 випадки;
- Тернопільська область — 3489 випадків;
- Харківська область — 5378 випадків;
- Херсонська область — 286 випадків;
- Хмельницька область — 1468 випадків;
- Чернівецька область — 7110 випадків;
- Черкаська область — 1067 випадків;
- Чернігівська область — 1107 випадків.
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