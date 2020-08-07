Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Майже 1600 нових випадків COVID-19 виявили в Україні

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 751

 

За добу одужало 530 пацієнтів

13 серпня станом на 9.00 в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку епідемії померло 1992 людей, 46 216 пацієнтів одужало.


За добу зафіксовано 1 592 нові випадки, одужало 530 пацієнтів, - повідомляє МОЗ України.


Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3086 випадків;
  • Волинська область — 4471 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1630 випадків;
  • Донецька область — 1027 випадків;
  • Житомирська область — 2266 випадків;
  • Закарпатська область — 6009 випадків;
  • Запорізька область — 1010 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6177 випадків;
  • Кіровоградська область — 733 випадки;
  • м. Київ — 10 002 випадки;
  • Київська область — 4377 випадків;
  • Львівська область — 11 474 випадки;
  • Луганська область — 170 випадків;
  • Миколаївська область — 755 випадків;
  • Одеська область — 4572 випадки;
  • Полтавська область — 516 випадків (+2);
  • Рівненська область — 7206 випадків;
  • Сумська область — 754 випадки;
  • Тернопільська область — 3489 випадків;
  • Харківська область — 5378 випадків;
  • Херсонська область — 286 випадків;
  • Хмельницька область — 1468 випадків;
  • Чернівецька область — 7110 випадків;
  • Черкаська область — 1067 випадків;
  • Чернігівська область — 1107 випадків.

Коронавірус виявили у кременчужанки та її 11-річного сина

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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