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Кременчук, Україна, Світ

Українців планують поступово «переводити» на пластикові паспорти

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 673 Коментарів: 1

Уряд підтримав проєкт, відповідно до якого заміна фото означатиме видачу нового паспорту

12 серпня на черговому засіданні урядовці підтримали проект Закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки». Відповідно до документа, планується поступове виведення паспортів-книжечок із обігу. Натомість їх замінять пластикові картки. Про це повідомляє Урядовий портал.


Проект закону передбачає такі терміни дії паспорту:

  • для осіб у віці від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;
  • для осіб у віці від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня вступу в силу цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;
  • для осіб у віці від 45 років - безстроково за умови, що до дня вступу в силу закону в паспорт вклеєна нова фотокартка після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.

Таким чином, коли громадянину України необхідно буде вклеювати наступне фото, паспорт у формі книжечки будуть замінювати на пластикову карту. Нові паспорти будуть видавати тільки у формі пластикових карт.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: паспорт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

3 491
Дмитрий:
Сьогодні, 12:37

Мне уже не поменяют :-)


6 0

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