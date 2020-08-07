Українців планують поступово «переводити» на пластикові паспорти

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 673 Коментарів: 1

12 серпня на черговому засіданні урядовці підтримали проект Закону «Про паспорт громадянина України у формі книжечки». Відповідно до документа, планується поступове виведення паспортів-книжечок із обігу. Натомість їх замінять пластикові картки. Про це повідомляє Урядовий портал.





Проект закону передбачає такі терміни дії паспорту:

для осіб у віці від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;

для осіб у віці від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня вступу в силу цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;

для осіб у віці від 45 років - безстроково за умови, що до дня вступу в силу закону в паспорт вклеєна нова фотокартка після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.

Таким чином, коли громадянину України необхідно буде вклеювати наступне фото, паспорт у формі книжечки будуть замінювати на пластикову карту. Нові паспорти будуть видавати тільки у формі пластикових карт.