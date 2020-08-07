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У Кременчуці визначили переможців Кубку Дніпра

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 466

 

Змагання проходили у двох лігах

Цими вихідними у Кременчуці завершився Кубок Дніпра серед команд з мініфутболу. Як розповів заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський, участь у змаганнях взяли 22 команди, які розділили на три групи.


- Не дивлячись на важку ситуацію країні та світі, пов’язану з коронавірусом, футбольне життя у Кременчуці триває. Своєю самовіддачею та яскравою грою хлопці підтверджують, що турнір має право на життя, – зауважив Вадим Маньковський. – Турнір направлений на популяризацію мініфутболу й масовість. Тому участь в ньому беруть як команди, які представляють приватні фірми, так і команди з інших міст, як Світловодськ. У команд високий рівень. На рівні з такими командами як старожили футзалу – «Геологія».


 

Результати 1 ліги


Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Геологія

10

10

0

0

60-12

30

2

Світловодськ

10

7

1

2

41-29

22

3

Поло

10

4

0

6

28-37

12

4

Ягуар

10

4

0

6

28-38

12

5

Джей Ті Ай

10

3

1

6

26-38

10

6

Кремінь -2004

10

1

0

9

27-56

3


  • Кращий гравець: Максим Кулька (Світловодськ)
  • Кращий воротар: Дмитро Дерієнко (Поло)
  • Кращий бомбардир: Дмитро Лавський (Геологія) – 14


Результати 2 ліги 


Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Олександрія

10

9

1

0

68-34

28

2

Трансгаз

10

7

0

3

42-41

21

3

Кредмаш

10

5

0

5

56-39

15

4

Діліжанс

10

4

0

6

37-48

12

5

КВСЗ

10

3

1

6

45-37

10

6

Брест

10

1

0

9

32-81

3


  • Кращий гравець: Констянтин Мороз (Трансгаз)
  • Кращий воротар: Бондаренко Ярослав (Кредмаш)
  • Кращий бомбардир: Валентин Цвєлих (Олександрія) – 39
- Радий, що у нашому місті проходять такі турніри. Багато емоцій, багато спорту та життя, – розповів кращий бомбардир другої ліги Валентин Цвєлих. - У другій лізі ми завоювали перше місце. Зіграли 10 ігор, де здобули 9 перемог та одну нічию. 


 


Результати 3 ліги 


Місце

Команда

Ігор

Перемог

Нічиїх

Поразок

Різниця м’ячів

Очки

1

Теплоенерго-Шарліс

9

8

0

1

56-20

24

2

Марсель

9

8

0

1

61-34

24

3

Світ спорту

9

7

0

2

48-31

21

4

Імпульс

9

6

0

3

40-30

18

5

Інтер Авто

9

4

2

3

35-30

14

6

Прорив

9

4

1

4

34-33

13

7

Чемпіон

9

3

0

6

35-41

9

8

Правий берег

9

1

1

7

25-46

4

9

Зоря

9

1

0

8

19-31

3

10

Рошен

9

1

0

8

6-63

3


  • Кращий гравець: Ян Білоус (Світ спорту)
  • Кращий воротар: Олег Шепель (Марсель)
  • Кращий бомбардир: Денис Пушкеля (Теплоенерго-Шарліс) – 16


Результати останніх матчів


Дата

  

Матч

Результат

Турнір

 

ВПУ-7

09.08.2020

  

Брест – КВСЗ

+/-

2 Ліга

09.08.2020

  

Кремінь – Поло

(Гонтар, Кузьменко – Кулик-2, Гринь, Восколович)

2:4

1 Ліга

09.08.2020

  

Ягуар – Джей Ті Ай

(Бровко-3, Черноус – Кувшинов, Руденко)

4:2

1 Ліга

09.08.2020

  

Діліжанс – Олександрія

(Глущенко-2, Пархач – Цвелих-6, Кудрявцев)

3:7

2 Ліга

09.08.2020

  

Кредмаш – Трансгаз

(Звездай, Лобов – Климович-3)

2:3

2 Ліга

09.08.2020

  

Геологія – Світловодськ

(Данілейко-2, Львов-2, Голубенко, Костиренко, Лавський - Шаповал)

8:1

1 Ліга


Дата

  

Матч

Результат

Турнір

 

НОВАТОР

07.08.2020

  

Зоря – Рошен

-/+

3 Ліга

07.08.2020

  

Прорив – Теплоенерго-Шарліс

(Зеленов – Пушкеля-4, Сташкевич-2, Попельнюх)

1:7

3 Ліга

07.08.2020

  

Чемпіон – Марсель

(Ківа-2, Голуб, Коваленко Є. – Сидоренко-3, Жениленко В.-2, Василенко-2)

4:7

3 Ліга

10.08.2020

  

Правий Берег – Інтер Авто

(Бігдан-4, Леонов, Айрапетян, Ванда – Ванжула-4, Цемах-2, Шишкін)

7:7

3 Ліга

10.08.2020

  

Світ спорту – Імпульс

(Білоус Я., Чухно, Чорнуха, Демиденко – Апін, Білокопитов, Шмаровоз)

4:3

3 Ліга
2
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол футзал мініфутбол
компанія «Інтера Люкс»

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