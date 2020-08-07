У Кременчуці визначили переможців Кубку Дніпра

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 466

Цими вихідними у Кременчуці завершився Кубок Дніпра серед команд з мініфутболу. Як розповів заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський, участь у змаганнях взяли 22 команди, які розділили на три групи.





- Не дивлячись на важку ситуацію країні та світі, пов’язану з коронавірусом, футбольне життя у Кременчуці триває. Своєю самовіддачею та яскравою грою хлопці підтверджують, що турнір має право на життя, – зауважив Вадим Маньковський. – Турнір направлений на популяризацію мініфутболу й масовість. Тому участь в ньому беруть як команди, які представляють приватні фірми, так і команди з інших міст, як Світловодськ. У команд високий рівень. На рівні з такими командами як старожили футзалу – «Геологія».





Результати 1 ліги





Місце Команда Ігор Перемог Нічиїх Поразок Різниця м’ячів Очки 1 Геологія 10 10 0 0 60-12 30 2 Світловодськ 10 7 1 2 41-29 22 3 Поло 10 4 0 6 28-37 12 4 Ягуар 10 4 0 6 28-38 12 5 Джей Ті Ай 10 3 1 6 26-38 10 6 Кремінь -2004 10 1 0 9 27-56 3





Кращий гравець: Максим Кулька (Світловодськ)

Кращий воротар: Дмитро Дерієнко (Поло)

Кращий бомбардир: Дмитро Лавський (Геологія) – 14





Результати 2 ліги





Місце Команда Ігор Перемог Нічиїх Поразок Різниця м’ячів Очки 1 Олександрія 10 9 1 0 68-34 28 2 Трансгаз 10 7 0 3 42-41 21 3 Кредмаш 10 5 0 5 56-39 15 4 Діліжанс 10 4 0 6 37-48 12 5 КВСЗ 10 3 1 6 45-37 10 6 Брест 10 1 0 9 32-81 3





Кращий гравець: Констянтин Мороз (Трансгаз)

Кращий воротар: Бондаренко Ярослав (Кредмаш)

Кращий бомбардир: Валентин Цвєлих (Олександрія) – 39

- Радий, що у нашому місті проходять такі турніри. Багато емоцій, багато спорту та життя, – розповів кращий бомбардир другої ліги Валентин Цвєлих. - У другій лізі ми завоювали перше місце. Зіграли 10 ігор, де здобули 9 перемог та одну нічию.









Результати 3 ліги





Місце Команда Ігор Перемог Нічиїх Поразок Різниця м’ячів Очки 1 Теплоенерго-Шарліс 9 8 0 1 56-20 24 2 Марсель 9 8 0 1 61-34 24 3 Світ спорту 9 7 0 2 48-31 21 4 Імпульс 9 6 0 3 40-30 18 5 Інтер Авто 9 4 2 3 35-30 14 6 Прорив 9 4 1 4 34-33 13 7 Чемпіон 9 3 0 6 35-41 9 8 Правий берег 9 1 1 7 25-46 4 9 Зоря 9 1 0 8 19-31 3 10 Рошен 9 1 0 8 6-63 3





Кращий гравець: Ян Білоус (Світ спорту)

Кращий воротар: Олег Шепель (Марсель)

Олег Шепель (Марсель) Кращий бомбардир: Денис Пушкеля (Теплоенерго-Шарліс) – 16





Результати останніх матчів





Дата Матч Результат Турнір ВПУ-7 09.08.2020 Брест – КВСЗ +/- 2 Ліга 09.08.2020 Кремінь – Поло (Гонтар, Кузьменко – Кулик-2, Гринь, Восколович) 2:4 1 Ліга 09.08.2020 Ягуар – Джей Ті Ай (Бровко-3, Черноус – Кувшинов, Руденко) 4:2 1 Ліга 09.08.2020 Діліжанс – Олександрія (Глущенко-2, Пархач – Цвелих-6, Кудрявцев) 3:7 2 Ліга 09.08.2020 Кредмаш – Трансгаз (Звездай, Лобов – Климович-3) 2:3 2 Ліга 09.08.2020 Геологія – Світловодськ (Данілейко-2, Львов-2, Голубенко, Костиренко, Лавський - Шаповал) 8:1 1 Ліга



