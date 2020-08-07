У Кременчуці визначили переможців Кубку Дніпра

Цими вихідними у Кременчуці завершився Кубок Дніпра серед команд з мініфутболу. Як розповів заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський, участь у змаганнях взяли 22 команди, які розділили на три групи.
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Геологія
|
10
|
10
|
0
|
0
|
60-12
|
30
|
2
|
Світловодськ
|
10
|
7
|
1
|
2
|
41-29
|
22
|
3
|
Поло
|
10
|
4
|
0
|
6
|
28-37
|
12
|
4
|
Ягуар
|
10
|
4
|
0
|
6
|
28-38
|
12
|
5
|
Джей Ті Ай
|
10
|
3
|
1
|
6
|
26-38
|
10
|
6
|
Кремінь -2004
|
10
|
1
|
0
|
9
|
27-56
|
3
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Олександрія
|
10
|
9
|
1
|
0
|
68-34
|
28
|
2
|
Трансгаз
|
10
|
7
|
0
|
3
|
42-41
|
21
|
3
|
Кредмаш
|
10
|
5
|
0
|
5
|
56-39
|
15
|
4
|
Діліжанс
|
10
|
4
|
0
|
6
|
37-48
|
12
|
5
|
КВСЗ
|
10
|
3
|
1
|
6
|
45-37
|
10
|
6
|
Брест
|
10
|
1
|
0
|
9
|
32-81
|
3
|
Місце
|
Команда
|
Ігор
|
Перемог
|
Нічиїх
|
Поразок
|
Різниця м’ячів
|
Очки
|
1
|
Теплоенерго-Шарліс
|
9
|
8
|
0
|
1
|
56-20
|
24
|
2
|
Марсель
|
9
|
8
|
0
|
1
|
61-34
|
24
|
3
|
Світ спорту
|
9
|
7
|
0
|
2
|
48-31
|
21
|
4
|
Імпульс
|
9
|
6
|
0
|
3
|
40-30
|
18
|
5
|
Інтер Авто
|
9
|
4
|
2
|
3
|
35-30
|
14
|
6
|
Прорив
|
9
|
4
|
1
|
4
|
34-33
|
13
|
7
|
Чемпіон
|
9
|
3
|
0
|
6
|
35-41
|
9
|
8
|
Правий берег
|
9
|
1
|
1
|
7
|
25-46
|
4
|
9
|
Зоря
|
9
|
1
|
0
|
8
|
19-31
|
3
|
10
|
Рошен
|
9
|
1
|
0
|
8
|
6-63
|
3
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Турнір
|
|
ВПУ-7
|
09.08.2020
|
Брест – КВСЗ
|
+/-
|
2 Ліга
|
09.08.2020
|
Кремінь – Поло
(Гонтар, Кузьменко – Кулик-2, Гринь, Восколович)
|
2:4
|
1 Ліга
|
09.08.2020
|
Ягуар – Джей Ті Ай
(Бровко-3, Черноус – Кувшинов, Руденко)
|
4:2
|
1 Ліга
|
09.08.2020
|
Діліжанс – Олександрія
(Глущенко-2, Пархач – Цвелих-6, Кудрявцев)
|
3:7
|
2 Ліга
|
09.08.2020
|
Кредмаш – Трансгаз
(Звездай, Лобов – Климович-3)
|
2:3
|
2 Ліга
|
09.08.2020
|
Геологія – Світловодськ
(Данілейко-2, Львов-2, Голубенко, Костиренко, Лавський - Шаповал)
|
8:1
|
1 Ліга
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Турнір
|
|
НОВАТОР
|
07.08.2020
|
Зоря – Рошен
|
-/+
|
3 Ліга
|
07.08.2020
|
Прорив – Теплоенерго-Шарліс
(Зеленов – Пушкеля-4, Сташкевич-2, Попельнюх)
|
1:7
|
3 Ліга
|
07.08.2020
|
Чемпіон – Марсель
(Ківа-2, Голуб, Коваленко Є. – Сидоренко-3, Жениленко В.-2, Василенко-2)
|
4:7
|
3 Ліга
|
10.08.2020
|
Правий Берег – Інтер Авто
(Бігдан-4, Леонов, Айрапетян, Ванда – Ванжула-4, Цемах-2, Шишкін)
|
7:7
|
3 Ліга
|
10.08.2020
|
Світ спорту – Імпульс
(Білоус Я., Чухно, Чорнуха, Демиденко – Апін, Білокопитов, Шмаровоз)
|
4:3
|
3 Ліга