Політиці в маршрутках зась: Кременчуцька виборча комісія звернулася до поліції

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 009 Коментарів: 1

Звернутися через порушення прав може не лише виборча комісія, а й виборці

Кременчуцька міська територіальна виборча комісія звернулася до правоохоронних органів через порушення Виборчого кодексу.

Член комісії Михайло Майборода зауважив, що у маршрутках розміщена реклама партії «Довіра». Оскільки на рекламі присутній логотип або бренд партії це є порушенням п.17 ст.57 «Обмеження щодо ведення передвиборної агітації» Виборчого кодексу України.

- Розміщення матеріалів передвиборної агітації у транспортних засобах громадського користування та на їх зовнішній поверхні, у тому числі таксі, розміщення таких матеріалів у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, зупинках громадського транспорту, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, на зупинках громадського транспорту, на проїзних разових, місячних чи інших квитках забороняється, – йдеться у статті закону.

Після засідання комісії журналісти поцікавилися, чому комісія звернулася щодо однієї політичної сили, адже в місті спостерігаємо білборди різних політичних сил. А згідно з календарем затвердженим ЦВК, з 5 вересня почнеться офіційний виборчий процес. Передвиборчу агітацію кандидати офіційно зможуть розпочати наступного дня після того, як відповідна ТВК їх зареєструє.

Голова Руслан Бушман та юрист Дмитро Мельник запевнили, що будь-хто з кременчужан, не лише виборча комісія, може звернутися до правоохоронних органів повідомив про порушення виборчого законодавства.