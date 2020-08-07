Політиці в маршрутках зась: Кременчуцька виборча комісія звернулася до поліції

Кременчуцька міська територіальна виборча комісія звернулася до правоохоронних органів через порушення Виборчого кодексу.
Член комісії Михайло Майборода зауважив, що у маршрутках розміщена реклама партії «Довіра». Оскільки на рекламі присутній логотип або бренд партії це є порушенням п.17 ст.57 «Обмеження щодо ведення передвиборної агітації» Виборчого кодексу України.
Після засідання комісії журналісти поцікавилися, чому комісія звернулася щодо однієї політичної сили, адже в місті спостерігаємо білборди різних політичних сил. А згідно з календарем затвердженим ЦВК, з 5 вересня почнеться офіційний виборчий процес. Передвиборчу агітацію кандидати офіційно зможуть розпочати наступного дня після того, як відповідна ТВК їх зареєструє.
Голова Руслан Бушман та юрист Дмитро Мельник запевнили, що будь-хто з кременчужан, не лише виборча комісія, може звернутися до правоохоронних органів повідомив про порушення виборчого законодавства.