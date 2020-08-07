Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук, Політика

Політиці в маршрутках зась: Кременчуцька виборча комісія звернулася до поліції

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 009 Коментарів: 1

 

Звернутися через порушення прав може не лише виборча комісія, а й виборці

Кременчуцька міська територіальна виборча комісія звернулася до правоохоронних органів через порушення Виборчого кодексу.

 

Член комісії Михайло Майборода зауважив, що у маршрутках розміщена реклама партії «Довіра». Оскільки на рекламі присутній логотип або бренд партії це є порушенням п.17 ст.57 «Обмеження щодо ведення передвиборної агітації» Виборчого кодексу України.

 

- Розміщення матеріалів передвиборної агітації у транспортних засобах громадського користування та на їх зовнішній поверхні, у тому числі таксі, розміщення таких матеріалів у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, зупинках громадського транспорту, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, на зупинках громадського транспорту, на проїзних разових, місячних чи інших квитках забороняється, – йдеться у статті закону.

 

Після засідання комісії журналісти поцікавилися, чому комісія звернулася щодо однієї політичної сили, адже в місті спостерігаємо білборди різних політичних сил. А згідно з календарем затвердженим ЦВК, з 5 вересня почнеться офіційний виборчий процес. Передвиборчу агітацію кандидати офіційно зможуть розпочати наступного дня після того, як відповідна ТВК їх зареєструє.

 

Голова Руслан Бушман та юрист Дмитро Мельник запевнили, що будь-хто з кременчужан, не лише виборча комісія, може звернутися до правоохоронних органів повідомив про порушення виборчого законодавства.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: вибори местные выборы поліція
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

220
Piton78:
Сьогодні, 10:59

Та ладно! "Довірі" не можна то порушення виборчого закону, а завішати все місто фіолетовим лайном то нічого, це можна, це своє лайно воно не пахне! Ну з Мовчаном все теж зрозуміло на племінника свого боса не попреш!  



Весь ройон майорить бордами "за майбутнє" але чомусь не вказано за яке точніше мабуть сказати за чиє! З вишеньками за 16000 і газетками за 9 лямів мабуть вони мали на увазі своє майбутнє, а не за майбутнє міста! Коли ви вже всі нажретеся і лопните! 


23 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх