У провулку Ізюмова виявили нетверезого водія

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 756 Коментарів: 2

12 серпня близько 22.00 у провулку Андрія Ізюмова копи зупинили автомобіль ВАЗ-21053, в якого не працювала ліва фара. Під час спілкування патрульні виявили у 20-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав результат — 1,13 проміле. Це майже у 6 разів перевищує допустиму норму.





Як повідомила патрульна поліція, на водія-порушника склали адмінматеріали: протокол ч.1 ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння), а також винесено постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП (порушення водієм правил керування транспортним засобом).



