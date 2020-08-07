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Надзвичайні новини

У провулку Ізюмова виявили нетверезого водія

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 756 Коментарів: 2

 

Керманич «надув» результат в понад 1 проміле

12 серпня близько 22.00 у провулку Андрія Ізюмова копи зупинили автомобіль ВАЗ-21053, в якого не працювала ліва фара. Під час спілкування патрульні виявили у 20-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав результат — 1,13 проміле. Це майже у 6 разів перевищує допустиму норму.


Як повідомила патрульна поліція, на водія-порушника склали адмінматеріали: протокол ч.1 ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння), а також винесено постанову за ч. 1 ст. 121 КУпАП (порушення водієм правил керування транспортним засобом).


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

273
Kumako:
Сьогодні, 13:49

Надув, знач в тюрьму. Чи треба шоб когось задавив, тільки потім ай-ай-ай, який негодяй?


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3 980
zzzzzz:
Сьогодні, 13:58

Цитата: Kumako
Надув, знач в тюрьму
ну так яиц у зенелоха нет, не подписал он ...


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