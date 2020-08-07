Президент підписав закон про легалізацію казино та букмекерських контор в Україні

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 563 Коментарів: 2

Нагадаймо, 14 липня українські нардепи ухвалили закон №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Документ дозволяє організовувати азартні ігри в готелях.





Сьогодні, 11 серпня, закон повернули з підписом від Президента.





Коли документ набере чинності, казино можна буде розміщувати в п'ятизіркових готелях з номерним фондом не менше 150 номерів для Києва та з номерним фондом не менше 100 номерів для інших населених пунктів. Щодо букмекерських контор, то їхню роботу дозволять в готелях «три зірки» і вище.