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Президент підписав закон про легалізацію казино та букмекерських контор в Україні

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 563 Коментарів: 2

Документ повернути з президентським підписом сьогодні, 11 серпня

Нагадаймо, 14 липня українські нардепи ухвалили закон №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Документ дозволяє організовувати азартні ігри в готелях.


Сьогодні, 11 серпня, закон повернули з підписом від Президента.


Коли документ набере чинності, казино можна буде розміщувати в п'ятизіркових готелях з номерним фондом не менше 150 номерів для Києва та з номерним фондом не менше 100 номерів для інших населених пунктів. Щодо букмекерських контор, то їхню роботу дозволять в готелях «три зірки» і вище.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: казино гральні автомати
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

212
JJAbrams:
Сьогодні, 13:56

Как думаете, отелю с 5 звездами этот весь сброд нужен будет? Разве что за нехилый откат и вход в это казино с черного хода.


1 0
3 971
zzzzzz:
Сьогодні, 14:45

самый нужный закон на сегодня!!!!


3 0

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