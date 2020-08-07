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Кременчук, Спорт, Статистика

Тримай себе в формі: афіша спортивних заходів на серпень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 363

 

Вйо на спортивні заходи:)

Дата прове-дення

Час прове-дення

Назва та зміст заходу

Місце проведення

11.08.    2020

10.00 год.

Чемпіонат Полтавської області з боротьби греко-римської серед юнаків    2003-2004 р.н.

КДЮСШ №2, вул. М.Залудяка, 5

15-16. 08.   2020

10.00 год.

Турнір з волейболу пляжного 

Набережна Лейтенанта Дніпрова, 33-а спорткомплекс для літніх видів спорту (поблизу кафе «Пальміра»)

16.08.   2020

09.00 год.

Відкритий чемпіонат міста з триатлону (плавання, велоперегони, легкоатлетичний крос) «Кремінь-олімпік»

 

Акваторія р. Дніпро (поблизу кафе «Барбарис»), парк «Придніпровський, вул. Генерала Жадова-вул. Пугачова.

21.22.23- 08.2020

21.08-15.00 год.   

22.08. 10.00 год. 23.08. 10.00 год.

Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе)

21.08.2020 – парна гонка , вул. Занасипський шлях, поблизу АГНКС УкрАвтоГаз; 22.08.2020 – гонка з вибуттям, вул. Велика Набережна поблизу   парку «Студентський»; 23.08.2020 – гонка критеріум площа Перемоги.

21.08-23.08

11.00

Чемпіонат Полтавської області з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок, юнаків та дівчат 2003 та 2007 р.н.

Спорткомплекс «Нафтохімік» (проспект Лесі Українки, 33А) та на центральному пляжі (парк Ювілейний)

23.08.  2020

10.00 год.

Велоперегони «Юні чемпіони» серед дітей та підлітків

Площа Перемоги, 2 (поблизу адмінбудівлі міськвиконкому)
1
Автор: Альона Душенко
Теги: афіша спорт
компанія «Інтера Люкс»

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