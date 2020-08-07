Тримай себе в формі: афіша спортивних заходів на серпень

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Дата прове-дення
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Час прове-дення
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Назва та зміст заходу
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Місце проведення
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11.08. 2020
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10.00 год.
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Чемпіонат Полтавської області з боротьби греко-римської серед юнаків 2003-2004 р.н.
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КДЮСШ №2, вул. М.Залудяка, 5
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15-16. 08. 2020
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10.00 год.
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Турнір з волейболу пляжного
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Набережна Лейтенанта Дніпрова, 33-а спорткомплекс для літніх видів спорту (поблизу кафе «Пальміра»)
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16.08. 2020
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09.00 год.
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Відкритий чемпіонат міста з триатлону (плавання, велоперегони, легкоатлетичний крос) «Кремінь-олімпік»
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Акваторія р. Дніпро (поблизу кафе «Барбарис»), парк «Придніпровський, вул. Генерала Жадова-вул. Пугачова.
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21.22.23- 08.2020
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21.08-15.00 год.
22.08. 10.00 год. 23.08. 10.00 год.
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Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе)
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21.08.2020 – парна гонка , вул. Занасипський шлях, поблизу АГНКС УкрАвтоГаз; 22.08.2020 – гонка з вибуттям, вул. Велика Набережна поблизу парку «Студентський»; 23.08.2020 – гонка критеріум площа Перемоги.
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21.08-23.08
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11.00
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Чемпіонат Полтавської області з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок, юнаків та дівчат 2003 та 2007 р.н.
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Спорткомплекс «Нафтохімік» (проспект Лесі Українки, 33А) та на центральному пляжі (парк Ювілейний)
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23.08. 2020
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10.00 год.
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Велоперегони «Юні чемпіони» серед дітей та підлітків
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Площа Перемоги, 2 (поблизу адмінбудівлі міськвиконкому)