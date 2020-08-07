Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Надзвичайні новини

У Кременчуці нетверезий водій намагався відкупитися від штрафу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 689

 

На місце викликали слідчих, а на чоловіка склали протокол

11 серпня, близько 1.00, на проспекті Свободи екіпаж патрульних зупинив автомобіль ВАЗ-2107, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 36-річним водієм копи виявили в останнього ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження медичного огляду чоловік категорично відмовився, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Під час складання адмінматеріалів керманич неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду. Поліцейські попереджали водія про кримінальну відповідальність через подібне, на що чоловік не реагував та наполягав на своєму.


На місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Також на водія склали адміністративні матеріали за ст.130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

2
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель наркотики взятка патрульная полиция
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх