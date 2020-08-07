У Кременчуці нетверезий водій намагався відкупитися від штрафу

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11 серпня, близько 1.00, на проспекті Свободи екіпаж патрульних зупинив автомобіль ВАЗ-2107, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 36-річним водієм копи виявили в останнього ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження медичного огляду чоловік категорично відмовився, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Під час складання адмінматеріалів керманич неодноразово пропонував патрульним неправомірну вигоду. Поліцейські попереджали водія про кримінальну відповідальність через подібне, на що чоловік не реагував та наполягав на своєму.





На місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Також на водія склали адміністративні матеріали за ст.130 (відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП та вилучили посвідчення водія.