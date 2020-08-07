Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірус в Україні: за добу інфекцію виявили у 1 158 людей

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 535

 

Кількість хворих перевищила позначку 85 тисяч осіб

В Україні зафіксовано 1 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Станом на 9.00 11 серпня в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало. Таку статистику повідомляє МОЗ України.


Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 002 випадки;
  • Волинська область — 4 375 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
  • Донецька область — 982 випадки;
  • Житомирська область — 2 178 випадків;
  • Закарпатська область — 5 875 випадків;
  • Запорізька область — 959 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 911 випадків;
  • Кіровоградська область — 725 випадків;
  • м. Київ — 9 687 випадків;
  • Київська область — 4 239 випадків;
  • Львівська область — 11 142 випадки;
  • Луганська область — 157 випадків;
  • Миколаївська область — 729 випадків;
  • Одеська область — 4 364 випадки;
  • Полтавська область — 503 випадки (+6);
  • Рівненська область — 7 018 випадків;
  • Сумська область — 702 випадки;
  • Тернопільська область — 3 375 випадків;
  • Харківська область — 5 030 випадків;
  • Херсонська область — 271 випадок;
  • Хмельницька область — 1376 випадків;
  • Чернівецька область — 6 867 випадків;
  • Черкаська область — 1 039 випадків;
  • Чернігівська область — 1 038 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
компанія «Інтера Люкс»

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