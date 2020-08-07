У Кременчуці за добу двоє дітей травмувалося, впавши з турніка

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 736

Один отримав компресійний перелом хребта, а інша - зламала руку

10 серпня до дитячої лікарні доставили двох дітей, які травмувалися, впавши з турніка. Про це стало відомо з оперативного зведення мерії.



О 19.25 7-річну дівчинку з закритим переломом обох кісток правого передпліччя зі зміщенням госпіталізували до травматологічного відділення. Мала впала з турніка у своєму дворі.





О 13.50 доставили 9 річного хлопчика з компресійним переломом 2, 3, 4, хребців. Він об 11.00 також впав з турніка у дворі.