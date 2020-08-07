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Надзвичайні новини

У багатоповерхівці на Павлова горіла комора

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 101

 

Вогонь розповсюдився на два поверхи вгору

10 серпня о 23.17 рятувальникам повідомили про пожежу на вулиці Павлова, в будинку №10. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, горіла комора на третьому поверсі.


Вогонь розповсюдився на приміщення комор на 4 та 5 поверхах. В коморі на третьому поверсі згоріли пилосос, праска, електроінструмент, вхідні дерев'яні двері, пластикові водопровідні труби 5 метрів погонних, захисна ізоляція електропроводки 10 метрів погонних, два електричних лічильники. У коморі на четвертому поверсі згорів дитячий велосипед.


Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцьке ДСНС
Теги: Пожежа многоэтажка
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