У багатоповерхівці на Павлова горіла комора

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Вогонь розповсюдився на два поверхи вгору

10 серпня о 23.17 рятувальникам повідомили про пожежу на вулиці Павлова, в будинку №10. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, горіла комора на третьому поверсі.





Вогонь розповсюдився на приміщення комор на 4 та 5 поверхах. В коморі на третьому поверсі згоріли пилосос, праска, електроінструмент, вхідні дерев'яні двері, пластикові водопровідні труби 5 метрів погонних, захисна ізоляція електропроводки 10 метрів погонних, два електричних лічильники. У коморі на четвертому поверсі згорів дитячий велосипед.





Причина пожежі встановлюється.