Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Надзвичайні новини

12-річну кременчужанку вкусив собака

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 355 Коментарів: 1

 

Що то за собака - ніхто не знає

10 серпня у Кременчуці 12-річну кременчужанку вкусив невідомий собака. Про це стало відомо з оперативного зведення мерії.


О 20.50 дівчинку доставили до дитячої лікарні з укушеним садном лівого плеча. 


Дитині надали меддопомогу та відпустили додому.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: укусила собака животные собаки
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

269
Slav:
Сьогодні, 09:27

и снова собаки...неужели нужно миллиарды, что бы с собаками навести порядок?


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх