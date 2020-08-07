12-річну кременчужанку вкусив собака

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Що то за собака - ніхто не знає
10 серпня у Кременчуці 12-річну кременчужанку вкусив невідомий собака. Про це стало відомо з оперативного зведення мерії.
О 20.50 дівчинку доставили до дитячої лікарні з укушеним садном лівого плеча.
Дитині надали меддопомогу та відпустили додому.
и снова собаки...неужели нужно миллиарды, что бы с собаками навести порядок?