«Кремінь» розписав мирову з «Балканами» в історичному матчі

Сьогодні, 7 серпня, футболісти «Кременя» провели заключний домашній матч в чемпіонаті. Підопічні Сергія Свистуна зіграли внічию з Балканами - 0:0.
«Кремінь» - «Балкани» - 0:0
«Кремінь»: Олійник Бичков Курелєх Головко Клюс Литвяк Пилипенко Лобода Мурашов Козлов Сула. Запасні: Фастов Закорський Моцик Янаков Марчук Фхакадзе Білоус Кривенко Бафталовський Черниш Дмитрієв. Головний тренер Сергій Свистун
«Балкани»: Лободров Ільницький Де Олівейра Юречка Пархоменко Платунов Златов Тропанець Опря Сидоренко Николишин. Запасні Сільва Лукаш Шуховцев Болокан Демський Таюк Златов. Головний тренер Андрій Пархоменко
Головний арбітр - Козик Ярослав (Мукачево),
асистенти арбітра - Жуков Олександр (Харків), Висоцький Володимир (Запоріжжя),
четвертий арбітр - Коваленко Андрій (Полтава),
спостерігач арбітражу - Покідько Ігор (Полтава)
Наступний й заключний матч в чемпіонаті «Кремінь» зіграє на виїзді у Харкові. Матч відбудеться 13 серпня о 17.30.