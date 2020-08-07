На Полтавщині виявили африканську чуму свиней

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5 серпня у приватному господарстві села Сватки Краснолуцької ОТГ Гадяцького району загинула свиноматка. У тварини були ознаки хвороби на африканську чуму свиней (всього в господарстві 41 голова свиней).





Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА повідомив, що для підтвердження діагнозу відібрали патологічні матеріали та направили на дослідження. Згідно зі звітом про результати дослідження, виділено ДНК вірусу «Африканська чума свиней».





6 серпня провели засідання Гадяцької районної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому подію визнано як надзвичайну ситуацію за кодом класифікації 20733 – НС пов’язана з епізоотією. Того ж дня провели засідання держаної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Гадяцькій РДА. Розробили план заходів, визначили та встановили порядок та контроль переміщення людей, транспорту через зону захисту, встановили зону захисту в радіусі села Сватки та зону нагляду в радіусі 10 км від осередку спалаху хвороби. Встановили карантин тривалістю 40 днів.





Для ліквідації надзвичайно ситуації залучені працівники Гадяцького управління ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області, Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області, Краснолуцької ОТГ (всього 8 осіб та 5 одиниць техніки).