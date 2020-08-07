В коммунальном стоматологическом центре очень подорожали услуги

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В коммунальном Кременчугском городском стоматологическом центре на 30-50% подорожали платные услуги для кременчужан. Горздрав говорит, это всё Полтава виновата.





В редакцию «Телеграфа» обратилась с жалобой кременчужанка. Она сообщила, что в коммунальном стоматцентре очень выросли цены и ей пришлось заплатить за пломбу, которую она раньше ставила за 120 гривен, 335 гривен.



«ТелеграфЪ» обратился в регистратуры отделений стоматцентра. Там нам подтвердили, что с июля расценки на стоматологические услуги действительно выросли на 30-50%. Если говорить о пломбах, то их стоимость колеблется от 200 до 442 гривен. Также значительно возросли расценки на протезирование.



«ТелеграфЪ» на заседании исполкома предложил руководителю кременчугского горздрава Максиму Середе объяснить, по каким причинам подорожали услуги в коммунальном стоматцентре?



Вместо Максима Середы на вопрос ответила его заместитель Людмила Пономаренко. Она сообщила, что в июне Полтавская обладминистрация утвердила новые цены на платные стоматологические услуги – и теперь кременчугский коммунальный стоматцентр работает по этим ценам. Вот что рассказала Людмила Пономаренко:





– Слід зазначити, що стоматологічні послуги оплачуються в рамках договорів з НСЗУ (Національна служба здоров’я України, ред.). А НСЗУ оплачує лише ургентні послуги, і ціна на послугу там становить 9 гривень, коли ринкова ціна однієї лише маски складає 10 гривень. Також міський центр надає безоплатно послуги пільговим категоріям громадян. Крім того центром надаються платні стоматологічні послуги. У червні місяці Полтавська обласна адміністрація своєю постановою затвердила нові ціни на платні стоматологічні послуги та протезування. Тому наш міський стоматцентр прийняв ці ціни.





Таким образом руководство горздрава подтвердило, что цены в коммунальном стоматологическом центре действительно выросли. Обещанное кременчужанам «покращення» не настало. В 2018 году команда власти Малецкого-Шапловалова уничтожила сеть коммунальных районных стоматологических поликлиник. То, что от них осталось, объединили в городской стоматологический центр. Тогда чиновники – и руководитель горздрава Середа конкретно – рассказывали, что такая оптимизация значительно улучшит порядок предоставления стоматологических услуг для кременчужан. Как видим, поликлиник не стало, врачей стало меньше, отделения переехали в меньшие помещения, но обещанное «покращення» для кременчужан так и не настало.