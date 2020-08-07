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Кременчук, Освіта

Свято першого дзвоника школам рекомендують провести нетрадиційно

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 338

 

МОН рекомендує утриматися від масових заходів на 1 вересня

Керівництво шкіл прохають утриматися від масових заходів на свято першого дзвоника. Про це сказала заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.


Традиційний формат проведення 1 вересня через карантинні обмеження буде не зовсім коректним. Тому необхідно креативно підійти до формату проведення Дня знань. 


- Ми рекомендуємо утриматись від масових заходів безперечно, але формат зустрічі або формат проведення 1 вересня може визначитись у кожному закладі індивідуально. Це може бути якесь святкування у межах класу, - сказала Любомира Мандзій. - Давайте не будемо наражати одне одного на небезпеку, а продумаємо креативний формат. Я точно знаю про креативність наших шкільних команд.
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Автор: Альона Душенко
Теги:
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