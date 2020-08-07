Свято першого дзвоника школам рекомендують провести нетрадиційно

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 338

Керівництво шкіл прохають утриматися від масових заходів на свято першого дзвоника. Про це сказала заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.





Традиційний формат проведення 1 вересня через карантинні обмеження буде не зовсім коректним. Тому необхідно креативно підійти до формату проведення Дня знань.





- Ми рекомендуємо утриматись від масових заходів безперечно, але формат зустрічі або формат проведення 1 вересня може визначитись у кожному закладі індивідуально. Це може бути якесь святкування у межах класу, - сказала Любомира Мандзій. - Давайте не будемо наражати одне одного на небезпеку, а продумаємо креативний формат. Я точно знаю про креативність наших шкільних команд.