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Надзвичайні новини, Полтавщина, Україна, Світ

12,5 років тюрми присудили подружжю, яке знімало свою маленьку доньку в порно

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 498

 

Чоловік та дружина вступали у статеві зносини зі своєю донькою 2013 року народження. Збоченці встигли пожити у Полтаві, де створювали порно-контент та продавали його

Колегія суддів Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу винесла вирок подружжю, яких звинуватили у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості їхньої малолітньої дочки. Суд повідомив, що чоловіка та жінку визнано винними у злочинах за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • 149 «Торгівля людьми»;
  • 152 «Зґвалтування»;
  • 153 «Сексуальне насильство»;
  • 156 «Розбещення неповнолітніх»;
  • 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів».

Відео порнографічного характеру з маленькою дитиною, яке оприлюднювали збоченці в інтернеті, виявили правоохоронці Полтавської області. Відкрили кримінальне провадження та почали розслідування, під час якого разом із співробітниками кіберполіції та прокуратури вдалося встановили особистості зловмисників. 13 червня їх затримали в орендованій квартирі у Дніпропетровській області.


Подружжя вихідців з Кавказу знімали у порно свою 4-річну доньку


Суд встановив, що період з 6 червня 2016 року до 13 червня 2018 року обвинувачені, за попередньою змовою між собою, під час проживання в орендованих квартирах Полтави та Кривого Рогу, створювали порно. До участі у виготовленні порно-контенту примушували свою дочку 2013 року народження. Готові відеоматеріали обвинувачені розповсюджували в Інтернеті та розсилали користувачам месенджеру «Telegram» за гроші. Крім цього, під час відеодзвінків по Скайпу, заздалегідь отримавши гроші на електронні рахунки, подружжя обвинувачених транслювали дитячу порнографію.


В судовому засіданні обвинувачені визнали вину у скоєних злочинах та розкаялися.


Колегія суддів призначила кожному з них покарання у виді 12 років 6 місяців позбавлення волі.


Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: порно дитина вирок
компанія «Інтера Люкс»

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