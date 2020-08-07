12,5 років тюрми присудили подружжю, яке знімало свою маленьку доньку в порно

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 498

Чоловік та дружина вступали у статеві зносини зі своєю донькою 2013 року народження. Збоченці встигли пожити у Полтаві, де створювали порно-контент та продавали його

Колегія суддів Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу винесла вирок подружжю, яких звинуватили у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості їхньої малолітньої дочки. Суд повідомив, що чоловіка та жінку визнано винними у злочинах за наступними статтями Кримінального кодексу України:

149 «Торгівля людьми»;

152 «Зґвалтування»;

153 «Сексуальне насильство»;

156 «Розбещення неповнолітніх»;

301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів».

Відео порнографічного характеру з маленькою дитиною, яке оприлюднювали збоченці в інтернеті, виявили правоохоронці Полтавської області. Відкрили кримінальне провадження та почали розслідування, під час якого разом із співробітниками кіберполіції та прокуратури вдалося встановили особистості зловмисників. 13 червня їх затримали в орендованій квартирі у Дніпропетровській області.









Суд встановив, що період з 6 червня 2016 року до 13 червня 2018 року обвинувачені, за попередньою змовою між собою, під час проживання в орендованих квартирах Полтави та Кривого Рогу, створювали порно. До участі у виготовленні порно-контенту примушували свою дочку 2013 року народження. Готові відеоматеріали обвинувачені розповсюджували в Інтернеті та розсилали користувачам месенджеру «Telegram» за гроші. Крім цього, під час відеодзвінків по Скайпу, заздалегідь отримавши гроші на електронні рахунки, подружжя обвинувачених транслювали дитячу порнографію.





В судовому засіданні обвинувачені визнали вину у скоєних злочинах та розкаялися.





Колегія суддів призначила кожному з них покарання у виді 12 років 6 місяців позбавлення волі.





Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.