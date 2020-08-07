Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.08.2020 09:00
Підтверджені:
Україна78261
Кременчук141
Хворі:
Україна33354
Кременчук15
Одужало:
Україна43055
Кременчук122
Померло:
Україна1852
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Йдемо на рекорд: за добу в Україні виявили майже півтори тисячі нових випадків COVID-19

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 604

 

+12 на Полтавщині, у тому числі +5 у Кременчуці

В Україні зафіксовано 1453 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це антирекорд з кількості нових хворих за добу, - повідомляє МОЗ України.


Станом на ранок 7 серпня (станом на 9:00) в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 летальні, 43 055 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2932 випадки;
  • Волинська область — 4162 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1508 випадків;
  • Донецька область — 945 випадків;
  • Житомирська область — 2064 випадки;
  • Закарпатська область — 5615 випадків;
  • Запорізька область — 895 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5426 випадків;
  • Кіровоградська область — 714 випадків;
  • м. Київ — 9178 випадків;
  • Київська область — 4058 випадків;
  • Львівська область — 10 572 випадки;
  • Луганська область — 146 випадків;
  • Миколаївська область — 682 випадки;
  • Одеська область — 3904 випадки;
  • Полтавська область — 489 випадків (+12);
  • Рівненська область — 6638 випадків;
  • Сумська область — 636 випадків;
  • Тернопільська область — 3212 випадків;
  • Харківська область — 4527 випадків;
  • Херсонська область — 255 випадків;
  • Хмельницька область — 1286 випадків;
  • Чернівецька область — 6477 випадків;
  • Черкаська область — 975 випадків;
  • Чернігівська область — 965 випадків.
У Кременчуці 5 нових хворих на COVID-19: 2 з них - привезли з Росії
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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