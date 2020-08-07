Йдемо на рекорд: за добу в Україні виявили майже півтори тисячі нових випадків COVID-19
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В Україні зафіксовано 1453 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це антирекорд з кількості нових хворих за добу, - повідомляє МОЗ України.
Станом на ранок 7 серпня (станом на 9:00) в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 летальні, 43 055 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2932 випадки;
- Волинська область — 4162 випадки;
- Дніпропетровська область — 1508 випадків;
- Донецька область — 945 випадків;
- Житомирська область — 2064 випадки;
- Закарпатська область — 5615 випадків;
- Запорізька область — 895 випадків;
- Івано-Франківська область — 5426 випадків;
- Кіровоградська область — 714 випадків;
- м. Київ — 9178 випадків;
- Київська область — 4058 випадків;
- Львівська область — 10 572 випадки;
- Луганська область — 146 випадків;
- Миколаївська область — 682 випадки;
- Одеська область — 3904 випадки;
- Полтавська область — 489 випадків (+12);
- Рівненська область — 6638 випадків;
- Сумська область — 636 випадків;
- Тернопільська область — 3212 випадків;
- Харківська область — 4527 випадків;
- Херсонська область — 255 випадків;
- Хмельницька область — 1286 випадків;
- Чернівецька область — 6477 випадків;
- Черкаська область — 975 випадків;
- Чернігівська область — 965 випадків.