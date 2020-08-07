На посаду директора школи №19 претендує троє кандидатів

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Попереду у кандидатів тестування та співбесіда

Відбулося перше засідання конкурсного комітету на заміщення вакантної посади директора школи №19. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Конкурсний комітет розглянув документи, що надійшли від претендентів для участі у конкурсному відборі. Серед кандидатів на посаду директора школи №19 троє претендентів: Ірина Герко, Тетяна Лобан, Валентина Мороз.





На першому засіданні конкурсного комітету було проведено перевірку на відповідність нормативно-правовій базі документів, наданих кандидатами для проходження конкурсного відбору. Після чого члени комітету погодили участь трьох кандидатів у наступному етапі конкурсу.





Наступний етап відбудеться 20 серпня, де кандидати на посаду директора школи №19 пройдуть співбесіду та тестування.























