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Кременчук, Освіта

На посаду директора школи №19 претендує троє кандидатів

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 

Попереду у кандидатів тестування та співбесіда

Відбулося перше засідання конкурсного комітету на заміщення вакантної посади директора школи №19. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Конкурсний комітет розглянув документи, що надійшли від претендентів для участі у конкурсному відборі. Серед кандидатів на посаду директора школи №19 троє претендентів: Ірина Герко, Тетяна Лобан, Валентина Мороз. 


На першому засіданні конкурсного комітету було проведено перевірку на відповідність нормативно-правовій базі документів, наданих кандидатами для проходження конкурсного відбору. Після чого члени комітету погодили участь трьох кандидатів у наступному етапі конкурсу. 


Наступний етап відбудеться 20 серпня, де кандидати на посаду директора школи №19 пройдуть співбесіду та тестування.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Автор: Альона Душенко
Теги: директор школа
компанія «Інтера Люкс»

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