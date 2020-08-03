Полковник поліції Віталій Шиян, якого взяв у заручники «полтавський терорист», йде на пенсію

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 030 Коментарів: 2

Віталій Шиян іде на пенсію за вислугою років

Начальник Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Полтавській області полковник Віталій Шиян йде на пенсію за вислугою років. Відповідну інформацію підтвердили «Телеграфу» у відділі комунікації поліції Полтавщини.





Нагадаймо, полковник поліції Віталій Шиян обміняв себе на іншого поліцейського та став заручником «полтавського терориста» 23 липня.





У коментарі УНІАН Віталій Шиян підкреслив, що причина того, що він іде на пенсію, не пов'язана з критикою його роботи.



