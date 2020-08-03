Полковник поліції Віталій Шиян, якого взяв у заручники «полтавський терорист», йде на пенсію

Віталій Шиян іде на пенсію за вислугою років
Начальник Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Полтавській області полковник Віталій Шиян йде на пенсію за вислугою років. Відповідну інформацію підтвердили «Телеграфу» у відділі комунікації поліції Полтавщини.
Нагадаймо, полковник поліції Віталій Шиян обміняв себе на іншого поліцейського та став заручником «полтавського терориста» 23 липня.
У коментарі УНІАН Віталій Шиян підкреслив, що причина того, що він іде на пенсію, не пов'язана з критикою його роботи.