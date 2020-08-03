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Кременчук, Полтавщина

Полковник поліції Віталій Шиян, якого взяв у заручники «полтавський терорист», йде на пенсію

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 030 Коментарів: 2

Віталій Шиян іде на пенсію за вислугою років

Начальник Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Полтавській області полковник Віталій Шиян йде на пенсію за вислугою років. Відповідну інформацію підтвердили «Телеграфу» у відділі комунікації поліції Полтавщини.


Нагадаймо, полковник поліції Віталій Шиян обміняв себе на іншого поліцейського та став заручником «полтавського терориста» 23 липня.


У коментарі УНІАН Віталій Шиян підкреслив, що причина того, що він іде на пенсію, не пов'язана з критикою його роботи.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: полиция пенсия
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

2 192
evil:
Сьогодні, 11:09

У коментарі УНІАН Віталій Шиян підкреслив, що причина того, що він іде на пенсію, не пов'язана з критикою його роботи.

Ну-ну...Я устал, я ухожук...


9 0
326
gansit:
Сьогодні, 14:01

smile И всё?smile


1 0

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