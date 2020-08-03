Два нових випадки COVID-19 зафіксовано у Кременчуці

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 797

Один з них перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, інший - на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька»

Сьогодні в Кременчуці зареєстровано два нових випадки коронавірусноі хвороби. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.





Захворіли чоловіки 57 та 26 років. Один з них перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, інший - на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Епідеміологи встановлюють коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.