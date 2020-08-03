Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 03.08.2020 11:00
Підтверджені:
Україна73158
Кременчук134
Хворі:
Україна31544
Кременчук9
Одужало:
Україна39876
Кременчук121
Померло:
Україна1738
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Два нових випадки COVID-19 зафіксовано у Кременчуці

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 797

 

Один з них перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, інший - на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька»

Сьогодні в Кременчуці зареєстровано два нових випадки коронавірусноі хвороби. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.


Захворіли чоловіки 57 та 26 років. Один з них перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря, інший - на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Епідеміологи встановлюють коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування.

1
Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх