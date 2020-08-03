Кременчужанки стали чемпіонками України та встановили рекорд України з городкового спорту

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 112

З 22 до 25 липня у м. Гайворон (Кіровоградської області) відбулися особисто-командні змагання чемпіонату України з городкового спорту серед чоловіків та жінок.





Жіноча збірна команда Полтавської області стала чемпіоном України 2020 року. Наші спортсменки впевнено, з рахунком 3:0 виграли зустріч у досить сильної команди Києва, а потім Кіровоградської та Вінницької областей.









Збірну команду Полтавщини представили майстри спорту з Кременчука Альона Захарова (працівник ПП ВТК «Лукас», цукеркова дільниця номер 6, зміна 3), Світлана Коваль (доцент кафедри автоматизації та інформаційних систем), Світлана Весеніна (лікар ветеринарної медицини клініки «Зооветцентр») та спортсменка другого спортивного розряду Наталя Ляшенко (фізична особа-підприємець).





В особистих змаганнях друге місце посіла Альона Захарова, яка рівно відіграла три дні на 90 фігур. Третє місце у Світлани Коваль, в якої невдалою була гра у перший день змагань.









Чемпіонкою стала майстер спорту Альона Дрешель з Києва, яка показала досить високий результат в перший день змагань, витративши 38 биток на 30 фігур, а кінцевим результатом став рекорд України – 122 битки на 90 фігур. Попередній належав Захаровій Альоні – 124 битки.







Тож вітаємо кременчуцьких спортсменок та заслуженого тренера України Миколу Петровича Севрюка з успішним виступом у чемпіонаті. Бажаємо нових перемог в кубку України, який відбудеться у Кременчуці з 17 до 20 вересня.