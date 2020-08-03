Суд Кременчука виніс вирок жінці, яка «продала» побутової техніки на понад 102 тисячі гривень

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Шахрайка обіцяла жертвам техніку за низькими цінами. У результаті потерпілі залишалися без покупки та грошей

23 липня Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок жінці за порушення ч.1 та ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).





Відповідно до даних з реєстру судових рішень, шахрайка заробила на чужій довірливості восени 2019 року. Засуджена пропонувала потерпілим купити побутову техніку із Західної України за низькими цінами. Таким чином жінка обдурила чотирьох покупців, які віддали аферистці 15 тисяч, 25 тисяч, 35 тисяч та 27,5 тисяч гривень.





У червні цього року між потерпілими та підозрюваною укладена угода про визнання винуватості. Аферистка мала відшкодувати матеріальні збитки.





Суд визнав жінку винною. Остаточне покарання - три роки позбавлення волі. Шахрайку звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.





Вирок може бути оскаржений.