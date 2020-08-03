Кременчужанка здобула перемогу у Міжнародному фестивалі мистецтв

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 440

Кременчужанка Марина Блохіна здобула перемогу у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв Grandfast Summer Time. Про це повідомляє пресслужба Департаменту освіти Кременчука.





Вихованка гуртка образотворчого мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (керівник гуртка - Оксана Юріївна Поліщук), здобула перемогу у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв. Конкурс провели у онлайн-форматі.



За роботу, виконану у техніці розпису по тканині, Марина Блохіна посіла ІІ місце.



КМЦПО вітає вихованку й педагога зі здобутою перемогою та бажає подальших творчих злетів.