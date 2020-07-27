Юні кременчужани змагалися в онлайн гонці з перешкодами

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 522

Двоє юних кременчужан взяли участь у змаганнях з перешкодами. Як розповів «Телеграфу» Олександр Березянський, весною у Києві мали відбутися перегони з перешкодами для дітей Race Nation Kids. Проте через карантин змагання перенесли на осінь, але невідомо чи відбудуться вони.





У парку «Придніпровський» 6-річний Данііл Березянський разом з 9-річним Глібом Струбчевським готувалися до змагань. Й взяли участь у змаганнях під егідою Race Nation Kids. Юні спортсмени пробігли 2 км, віджалися й перенесли шини з колодами, а їх результат увійде у міжнародний залік.



