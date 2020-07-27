Кременчужани зберуться під військкоматом щодо всеосяжного припинення вогню

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 1 034 Коментарів: 3

Бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню менш ніж через годину після його початку

Завтра, 28 липня, о 10.00 під кременчуцьким військкоматом (вул. Генерала Жадова) відбудеться захід щодо всеосяжного припинення вогню. Про це «Телеграфу» повідомив Леонід Харченко.









Зауважимо, що вчора президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін обговорили у телефонному режимі щодо припинення вогню. Після цього з'явилася Генеральний штаб ЗСУ та Міноборони розмістили заяви щодо повного припинення вогню на Донбасі.









За інформацією командувача ООС Володимира Кравченка, бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню менш ніж через годину після його початку.