Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Кременчук

Кременчужани зберуться під військкоматом щодо всеосяжного припинення вогню

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 1 034 Коментарів: 3

Бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню менш ніж через годину після його початку

Завтра, 28 липня, о 10.00 під кременчуцьким військкоматом (вул. Генерала Жадова) відбудеться захід щодо всеосяжного припинення вогню. Про це «Телеграфу» повідомив Леонід Харченко.



Зауважимо, що вчора президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін обговорили у телефонному режимі щодо припинення вогню. Після цього з'явилася Генеральний штаб ЗСУ та Міноборони розмістили заяви щодо повного припинення вогню на Донбасі. 



За інформацією командувача ООС Володимира Кравченка, бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню менш ніж через годину після його початку. 

4
Автор: Альона Душенко
Теги:

Коментарі: 3

2 336
Dmitriys:
Сьогодні, 15:57

Соберутся для чего конкретно? Можно всех грузить и на фронт? 


14 14
300
Volvoвод:
Сьогодні, 16:18

Почему Харченко и его однодумцы не на передовой? Страну нужно защищать, а не митинговать и подстрекать из мирного Кременчуга. Вперед в окопы! Но не хочется Харченку в окопы, это опасно.

Пока огонь войны горит, вся эта братия востребована. Огонь погаснет - о них забудут через месяц, прекратится шаровое продовольствие, прекратятся денежные пожертвования. Так не пойдет, нужно поддерживать пламя, чтоб с голода не окочуриться.


17 16
98
StarПёр:
Сьогодні, 18:58

Цитата: Dmitriys

Ко-ко-ко...Ко-ко-ко...

Цитата: Volvoвод

Ко-ко-ко...Ко-ко-ко...Кукареку...

LoL))) как Петушки раскудахкались...

Боевые Петушки петушария...))) 

Петушки с большой буквы Пэ)))

 


1 2

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх