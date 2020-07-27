Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.07.2020 11:00
Підтверджені:
Україна65656
Кременчук128
Хворі:
Україна27918
Кременчук6
Одужало:
Україна36122
Кременчук118
Померло:
Україна1616
Кременчук4
Надзвичайні новини

Плавнівець, який порізав колеса автобуса, отримав 2 роки випробувального терміну

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 444 Коментарів: 1

 

Чоловіка обурило зауваження водія

Плавнівець отримав покарання за хуліганство в громадському транспорті, повідомляє пресслужба прокуратури.


Комсомольський міський суд засудив 36-річного жителя м. Горішні Плавні за хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України).


У Горішніх Плавнях 36-річний хуліган проткнув колеса маршрутному автобусу


У травні п'яний чоловік, їдучи у громадському транспорті, голосно розмовляв по мобільному телефону та нецензурно лаявся. Водій автобуса зробив пасажиру зауваження, на що останній дістав із кишені ніж і перерізав розмежувальну стрічку. Окрім цього, зловмисник вийшов на зупинці і пошкодив 4 колеса автобуса, чим спричинив перевізнику понад 5 тис. грн збитків та порушив роботу транспорту.

 

За вчинене хулігана засудили на 2 роки обмеження волі та на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.  

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні автобус хулиганство

Коментарі: 1

300
Volvoвод:
Сьогодні, 16:27

По сроку понятно. Его обязали компенсировать за колеса или нет?


4 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх