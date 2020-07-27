Плавнівець, який порізав колеса автобуса, отримав 2 роки випробувального терміну

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 444 Коментарів: 1

Плавнівець отримав покарання за хуліганство в громадському транспорті, повідомляє пресслужба прокуратури.





Комсомольський міський суд засудив 36-річного жителя м. Горішні Плавні за хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України).









У травні п'яний чоловік, їдучи у громадському транспорті, голосно розмовляв по мобільному телефону та нецензурно лаявся. Водій автобуса зробив пасажиру зауваження, на що останній дістав із кишені ніж і перерізав розмежувальну стрічку. Окрім цього, зловмисник вийшов на зупинці і пошкодив 4 колеса автобуса, чим спричинив перевізнику понад 5 тис. грн збитків та порушив роботу транспорту.

За вчинене хулігана засудили на 2 роки обмеження волі та на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.